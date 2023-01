El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, consideró que el Gobierno se burla del pueblo dominicano al decir que le sobra el dinero y afirmó que la realidad es que no saben utilizar los recursos del Estado en beneficio de la población.



Martínez sostuvo que las palabras del presidente Luis Abinader en ese sentido son “una paradoja de la que se desprende un chiste de mal gusto y a la vez, una gran realidad”.



Agregó que el Gobierno manipula al pueblo y lo tiene pasando necesidades.



“Porque hay que ser muy descarado para irónicamente decir que el dinero les rinde, cuando lo que siguen demostrando es incapacidad e indolencia y una desconexión total de la situación que viven los dominicanos”, manifestó Abel Martínez.



A través de un comunicado de prensa, el alto dirigente político cuestionó el hecho de que, si el dinero rinde tanto a las actuales autoridades, “por qué se ha roto récord en endeudamiento con préstamos que ascienden a más de 740 mil millones de pesos en poco más de dos años, mientras no pueden exhibir una obra de importancia y esto sin incluir todo lo que han tomado a través de los fideicomisos, que ahí también se han desbordado, han tomado casi más que en los ocho años de gobierno de Danilo Medina”, añadió.



Dispendio



El dirigente político de la oposición sostuvo que mientras no aparecen empleos para la juventud, las nóminas de instituciones han aumentado en más de 50 mil nombramientos. “Como tienen exceso de dinero por alto endeudamiento y como no invierten en obras para el país, lo que existe es dispendio en gasto corriente. Les sobra tanto dinero que han podido pensionar a miles de simpatizantes políticos que no tienen la edad, ni los años de servicio en el Estado para calificar para una pensión y son tan transparentes que ni han publicado todos estos decretos”, puntualizó.