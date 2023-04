Email it

El presidente Luis Abinader manifestó ayer que toda nación puede emitir las alertas migratorias que entienda pertinente como país independiente, pero aseguró que, en lo que respecta a la República Dominicana y a su persona, hará todo lo que garantice la seguridad del pueblo dominicano.



Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Canadá alertara a sus nacionales a la hora de viajar a República Dominicana por el crimen, la delincuencia y la situación en la frontera con Haití que incide en territorio dominicano; y por el levantamiento de la otra alerta que el año pasado emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos por supuesto racismo en República Dominicana.



Sobre la alerta de Canadá, Luis Abinader dijo que ya lo ha dicho en reiterada ocasiones que la situación de Haití verdaderamente incide y afecta no solo a la República Dominicana, sino a toda la región.



“Nosotros reiteramos, y lo está haciendo también nuestros canciller en el día de hoy en las Naciones Unidas, que ese es un tema que tiene que atenderse de manera urgente en la comunidad internacional y no le puede exigir absolutamente nada a la República Dominicana porque nosotros hemos hecho demasiado por Haití. Ellos pueden hacer todas las alertas porque son países independientes. Ahora, nosotros vamos a hacer y lo que yo voy a hacer es garantizar la seguridad del pueblo dominicano”, manifestó el gobernante dominicano.



Aunque Canadá emitió una alerta, el Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminó una alarma que tenía de este tipo emitida el año pasado en la que acusaba al país de trato racista a sus nacionales.



Califica llamado a protesta político



Sobre la protesta convocada por el partido Fuerza del Pueblo para el primero de mayo por los altos precios, el presidente se limitó a decir que de eso se trata la democracia, no sin antes indicar que esas manifestaciones la referida organización también debiera llevarlas a Estados Unidos, donde la inflación es mucho mayor.



“Esa es la democracia. Nosotros le vamos a responder diciendo sobre la situación. Yo pienso que también tiene que hacer esa protesta la Fuerza del Pueblo en Nueva York, Estados Unidos, por los altos precios, que hay más altos precios que aquí, pero esa es la democracia, tenemos que permitirles que ellos hagan sus demostraciones y que todos los partidos hagan las demostraciones, hagan la campaña, son manifestaciones políticas y eso es normal en la democracia”, apuntó.