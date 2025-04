El mandatario endureció la política migratoria y anunció el aumento de 1,500 soldados, entre otras acciones

El presidente Luis Abinader anunció ayer un paquete de 15 medidas contundentes destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y controlar la migración ilegal, en respuesta a la creciente crisis en Haití.



El mandatario, en un mensaje a la nación, enfatizó la necesidad de proteger la soberanía dominicana y garantizar el cumplimiento de las leyes del país.



Abinader se dirigió al pueblo dominicano y anunció, como primera medida, la ampliación de la capacidad de supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales.



Esta ampliación se llevará a cabo mediante la creación de seis áreas operativas, cada una bajo la supervisión de un oficial superior.



Como segunda medida, se reforzará la vigilancia fronteriza con 1, 500 soldados adicionales, que se sumarán a los 9, 500 que ya prestan servicio en la línea limítrofe entre los dos países.



“Esto enviará un mensaje claro e innegociable: las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye a Haití no cruzará a la República Dominicana”, dijo Abinader.



Como tercera medida, el presidente anunció que se acelerará la construcción del muro fronterizo.



En ese sentido, el Ministro de Defensa tiene instrucciones de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales de muro, sumándolos a los 54 kilómetros ya existentes, con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

El presidente Luis Abinader advirtió que quienes faciliten el tráfico irregular de personas deberán enfrentar las consecuencias más drásticas.



Para ello, el anteproyecto de reforma del Código Laboral, actualmente en discusión en el Congreso, incluye mecanismos de supervisión y sanciones que aumentarán el costo para los empleadores que incumplan la ley.



En la cuarta medida, el presidente indicó que la próxima semana se presentará al Congreso Nacional un anteproyecto de reforma a la ley migratoria existente, para endurecer las sanciones a funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados, y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas.

Endurecimiento de las sanciones



Con la quinta medida, Abinader anunció que también se endurecerán las sanciones para propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular. El proyecto de ley deberá ser conocido con carácter de urgencia.



“Quien facilite el tráfico irregular de personas, deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas”, agregó.



El gobernante declaró que las visas no se emiten desde los consulados en Haití desde 2023 debido a su cierre. Enfatizó la postura firme contra la entrada irregular, instando a aquellos en situación irregular en el territorio a salir voluntariamente o enfrentar la repatriación.



“Recomendamos a aquellos que se encuentren en nuestro territorio en condición irregular deberán marcharse voluntariamente o serán buscados y repatriados”, dijo.



Para lograr este objetivo, anunció la sexta medida que es la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias para ampliar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración.



La séptima medida implica la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias del país y como octava medida se anunció la modificación del reglamento de mercados binacionales.



Con la novena medida, anunció la creación de una procuraduría especializada en asuntos migratorios.



Asimismo, la décima medida procurará la colaboración con los gobiernos locales con el propósito de optimizar los procesos de repatriación.



Con la undécima medida, Abinader anunció el establecimiento de un observatorio ciudadano para la supervisión de la política migratoria, y con la medida número 12 anunció la implementación de un protocolo en hospitales para regular la atención a migrantes irregulares.



Asimismo, mediante la medida número 13, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la legislación migratoria vigente. El doctor Milton Ray Guevara fue designado para coordinar la comisión que estudiará la normativa migratoria dominicana.



Mediante la medida 14 se promoverá la priorización de la mano de obra dominicana, previendo incrementos salariales del 25% en las zonas francas y del 30% en el sector turístico.



Finalmente con la medida número 15, se fomentará la inserción laboral de los participantes del programa Supérate y se aumentará el fondo de Bandex, que hasta la fecha ha asignado 2,800 millones de pesos, con el objetivo de apoyar la modernización tecnológica del sector agrícola.



Abinader dijo que el Gobierno procura, asimismo, impulsar la mecanización agrícola y la industrialización de la construcción para disminuir la dependencia de mano de obra irregular.

Hace un llamado a la unidad nacional

El presidente Luis Abinader exhortó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y proporcionar asistencia a Haití, haciendo hincapié en que la República Dominicana no puede soportar la crisis por sí sola. Resaltó la firme resolución de su gobierno de salvaguardar la soberanía nacional y asegurar la observancia de las leyes migratorias, declarando que “los derechos de los dominicanos no serán menoscabados” y que “la solidaridad tiene límites definidos”. El presidente Abinader llamó a la unidad nacional frente a los desafíos actuales, resaltando que la firmeza y responsabilidad del Gobierno actual son inigualables.