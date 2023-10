El presidente Luis Abinader prometió ayer al sector comercial trabajar para que en esa área haya igualdad, sobre todo en el área tributaria, sin importar si el origen de los negociantes.



Al participar en el 49 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), el jefe de Estado afirmó que le han llegado los mensajes de este sector en lo que respecta al control fiscal, por lo que aseguró que no puede haber ningún sector con privilegios, independientemente del origen de este.



“Nos han llegado también el mensaje en cuanto al control fiscal de los diferentes sectores, vamos a insistir en eso porque tienen que haber igualdad, especialmente en la parte tributaria tiene que haber igualdad para todos los sectores. No puede haber un sector, independientemente del origen de ese sector que tenga privilegios y tenemos que trabajar y seguir trabajando y el Gobierno está comprometido”, apuntó el mandatario.



La promesa del gobernante fue hecha luego de que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, acusara durante su discurso que los comerciantes de origen chino establecidos en el país tienen una competencia desleal con los demás.



De acuerdo con García, estos y otros más no pagan impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Tesorería de Seguridad Social y que tampoco llevan el registro de empleados en el Ministerio de Trabajo.



Apuntó que, en la Dirección General de Aduanas, su director, Eduardo Sanz Lovatón, está realizando el trabajo para evitar las subvaluaciones en las declaraciones, pero se le tiene que dar seguimiento en la DGII para evitar la competencia desleal.



“Muchos importadores tienen declaraciones de 200 millones de mercancías importadas y no pagan Itbis, Impuesto Sobre la Renta, TSS, 1.55, 0.15 %, y es más fácil pagar el 1 % sobre los activos fijos 2 millones y no pagar el 18 % y el 27 % de los beneficios. Esta práctica debe de eliminarse, porque se están perdiendo empleos de calidad, cuando cierran los empresarios dominicanos por la competencia desleal”, pronunció Iván García.



Comercio en provisiones



Más adelante, el mandatario asistió al XXII Aniversario del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), en el Hotel Catalonia, donde el presidente entrante de esta organización, Alberto Leroux Estrada, resaltó el manejo de la economía que ha tenido el Gobierno.



“No solo hemos superado situaciones de aspectos sanitarios, sino que, saliendo de ella, llega el conflicto de Rusia y Ucrania que ha incidido negativamente en el suministro de materia prima de los principales productos básicos de consumo”, expuso Leroux.



El presidente del CNCP indicó que la crisis ha sido manejada de tal forma que la economía del país se ha mantenido en crecimiento económico pese a todos los factores importados mencionados.



Asimismo, saludó la decisión y el esfuerzo que realiza el gobierno en la búsqueda de crear instituciones fuertes donde el cumplimiento de las leyes, normas y reglas sean un compromiso para todos, lo que ha incidido para que hoy el país esté dando los pasos para colocarse en la ruta del desarrollo, afirmado por los principales organismos internacionales.



En ese acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, manifestó que esta gestión de gobierno aprecia al sector de comercio de provisiones como un socio importante para el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

963,441 son empleados en el sector del comercio

Durante el XXII Aniversario del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) que encabezó el presidente Abinader, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, informó que en el segundo trimestre de este año 2023 había 963,441 personas empleadas en el sector del comercio lo que representa el 20 % del total de puestos ocupados en el país.



“Esto significa que uno de cada cinco empleados formales del sector privado trabaja en el comercio convirtiéndolo en la actividad económica de mayor cantidad de empleos formales en la República Dominicana”, resaltó el ministro.



Allí, el fundador y pasado presidente CNCP y viceministro de Fomento a las Mipyme, Jorge Morales Paulino, agradeció el apoyo del gobierno al sector y resaltó lo que calificó buena gestión del jefe de Estado enfrentando las diferentes crisis.



También, el presidente saliente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Julio César Pérez Mata, realizó una rendición de cuentas de lo que fue su gestión delante del gremio en la que agradeció a todos los integrantes del sector por el apoyo. Al mismo tiempo, respaldó las acciones tomadas por el Gobierno en lo que respecta a la frontera.