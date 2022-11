Email it

El presidente y el CES presentaron resultados del diálogo por las reformas iniciado en 2021

Al dejar claro de que el Gobierno seguirá buscando consensos, el presidente Luis Abinader aseguró ayer que las mesas temáticas del proceso de diálogo por las reformas han servido para impulsar una serie de proyectos de ley que servirán para el desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad de la República Dominicana.



Al presentar ayer los resultados del proceso de diálogo que se inició el 19 de octubre de 2021, el jefe de Estado y los miembros del Consejo Económico y Social (CES), órgano que dirige el proceso, destacaron que muchas de las mesas temáticas que ya cerraron y culminaron sus trabajos alcanzaron un nivel de consenso de entre 80 y un 100 por ciento.



En un acto que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó un informe del diálogo en el CES en el que detallaron que siete de las mesas temáticas concluyeron los trabajos, cuatro quedan pendientes y tres espacios institucionales continuarán sus jornadas de consenso. En la actividad se dieron cita representantes de los partidos, empresarios y miembros de organizaciones sindicales y de la sociedad civil.



“La colaboración y la construcción de consensos estratégicos en beneficio del desarrollo del país ha sido el espíritu y la filosofía de este Gobierno”, expresó el Presidente.



Al referirse a la mesas de transparencia e institucionalidad, en la cual se presentaron catorce propuestas normativas, divididas en varios grupos, el mandatario destacó que de estas, se ha impulsado ya ante el Congreso Nacional, la modificación y actualización de lo referente a las compras y contrataciones públicas, proyecto este que está siendo objeto de vistas públicas en el Senado.



Mencionó que, igualmente, fue llevado al Congreso el proyecto de ley que regulará la jurisdicción contenciosa administrativa.



“Este, no solo fue presentado al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos en el marco del diálogo, sino que fue también discutido con las autoridades del Poder Judicial, potenciando así la coordinación entre los poderes del Estado”, dijo.



No habrá reforma constitucional sin consenso



Durante su discurso, el presidente Abinader precisó que en relación con el segundo grupo de propuestas normativas, se destaca la propuesta de reforma constitucional, respecto a la cual el diálogo continúa porque, según aseguró, no será introducida por el Poder Ejecutivo al Congreso, sin consenso.



Puntualizó que la mesa para la reforma y modernización de la administración pública alcanzó un consenso de un 80% en las propuestas presentadas y ya han sido formuladas la mayoría de las propuestas normativas, entre ellas la ley orgánica de ministerios y la ley de función pública. Además, indicó, se están implementando las reformas en los sectores priorizados como Seguridad Ciudadana, protección social y salud, entre otras.



En ese mismo orden, en el sector salud, refirió que el nivel de consenso fue extraordinario, que alcanzó 100% del acuerdo que se construyó sobre el conocimiento y la experiencia de todos los actores, y con base en los cuales está siendo diseñado, en su fase de formulación, el Plan Nacional Estratégico (Plandes) al 2030.



Como parte de los acuerdos de la mesa de transformación digital, agregó que también alcanzó un nivel de consenso de 100 %, ya ha sido elaborado el proyecto de Ley de Innovación y Desarrollo Digital que busca la gobernanza e institucionalidad de la transformación digital en el país y como parte del programa Burocracia Cero, se han puesto a disposición de la ciudadanía más de 330 trámites digitalizados. De igual forma, sostuvo, se trabaja para alcanzar el mayor nivel de digitalización de servicios posibles en este período de gobierno.



En cuanto a la mesa de transporte, comentó que continúa el avance del sistema integrado de transporte público, que ya ha entregado diez mil trescientas trece (10,313) tarjetas para el pago electrónico en el gran Santo domingo a octubre de este año, mientras el plan de movilidad urbana sostenible está llevándose a cabo, con 10 proyectos en ejecución.



Al valorar la importancia del diálogo como mecanismo de entendimiento en las sociedades democráticas, Abinader expuso el interés de que esta modalidad perdure, aunque haya diferencias.



Las palabras de apertura de la actividad estuvieron a cargo del presidente del CES, Rafael Toribio, en su rol de coordinador general del proceso de concertación de la Convocatoria Presidencial del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado. Además de resaltar el desafío que implicó el desarrollo simultáneo del proceso de concertación, Toribio destacó que se obtuvieron importantes consensos sobre temas fundamentales para el fortalecimiento institucional y el desarrollo del país, como así también disensos que han de ser considerados como temas relevantes.

El estatus de las mesas y espacios institucionales

La directora ejecutiva del CES, Iraima Capriles, presentó los resultados del diálogo reseñando las principales actividades realizadas en los tres Espacios Institucionales: Reforma de la Mejora de la Calidad Educativa, Mejora del Tema Eléctrico y Reforma del Tema Laboral. De igual modo se refirió a los principales consensos cosechados en cada una de las mesas temáticas y señaló que finalizaron siete mesas: Transformación Digital, Transparencia e Institucionalidad, Reforma y Modernización de la Administración Pública, Salud, Electoral, Transporte y Seguridad Ciudadana y Reforma Policial; tres mesas están próximas a concluir: Agua, Seguridad Social y Medio Ambiente y que por motivos atendibles se pospusieron dos mesas: Hidrocarburos y Política Exterior y Migración.