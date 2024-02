En el último discurso de rendición de cuentas del actual periodo de gobierno, el mandatario hizo apuesta al futuro

Al pronunciar el último discurso de rendición de cuentas del actual periodo de gobierno que concluye el 16 de agosto de este año, el presidente Luis Abinader afirmó que el país de hoy es mejor del que recibió hace cuatro años. Para probar su aseveración, se apoyó en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y en la valoración de los organismos internacionales sobre la República Dominicana.



“Y hoy puedo afirmar que la República Dominicana no es la misma que hace cuatro años. El cambio es una realidad irreversible. Esta es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial y corresponde informarles de las ejecutorias realizadas hasta el año 2023. Pero hoy la pregunta clave es: ¿Ha contribuido el Gobierno a que la situación de la República Dominicana sea ahora mejor que la del año 2020?”, expresó el gobernante.



Sobre esa interrogante, el gobernante respondió: “Debemos tomar en perspectiva cómo estábamos, analizar el camino recorrido y recordar cómo salimos de la pandemia, qué tanto nos afectó o el impacto de la Guerra entre Rusia y Ucrania con lo que también ha afectado a nuestra economía globalizada. Y a pesar de ello hemos avanzado. Hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos una gran proyección hacia el futuro”.



Al comparar al país en gestiones anteriores, apuntó: “Cuando asumí el Gobierno estaba consciente del estado de ánimo de una ciudadanía que desconfiaba de sus gobernantes, que estaba abrumada y avergonzada por la corrupción, y hastiada de un gobierno que aplicaba siempre las mismas recetas fracasadas a problemas endémicos. Éramos un país con un modelo de gobierno agotado. Estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales”.



Y agregó: “Hoy, les puedo asegurar que este país avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente. La República Dominicana puede liderar el futuro y puede estar entre los mejores”.



Al referirse al crecimiento del PIB, dijo que en términos comparativos se destaca que en 2020 el Producto interno bruto de la República Dominicana era de 78,923 millones de dólares y en 2023 se estima que alcanzó los 120,629 millones. “Y que hemos pasado de una renta per cápita de 8,583 dólares en 2019 a 11,156 en 2023, lo que supone un incremento del 30%. Durante estos años hemos pasado a ser la séptima economía de la región superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente”, resaltó el gobernante en su discurso.



Abinader dijo que la mejoría económica es a pesar de las medidas restrictivas que tuvo que tomar por el impacto de la pandemia del coronavirus.



“Estos datos de crecimiento económico tienen que ser puestos en un contexto en el que tuvimos que tomar medidas restrictivas para controlar la inflación, lo que supuso que en el tercer trimestre del año 2022 la economía tuviera un crecimiento más lento, tal y como manifest+o en esta Asamblea.



El gobernante prometió el control de la inflación y que este año estará en la meta establecida por el Banco Central.



“Pero hoy les puedo decir que la inflación se situará en el rango meta y que en diciembre de 2023 nuestro crecimiento fue ya del 4.7 y en enero de este año alcanzó el 4.6%. La previsión de crecimiento para 2024 se sitúa entre el 4.5% y 5.2%, muy cerca del crecimiento potencial de la República Dominicana”, aseguró Abinader en su rendición de cuentas.



El gobernante resaltó que el salario mínimo ha subido en un 40% en su periodo de gobierno.



“Hemos subido los salarios mínimos en más de un 40%, el mayor aumento de la historia y hemos ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos, con un seguro nacional de salud para todos y todas; una educación básica fortaleciéndose y una educación técnica y universitaria que está viviendo una expansión sin precedentes”, expresó el mandatario ante los legisladores.



El gobernante dijo que no son solo los datos de las instituciones del Gobierno los que dan fe del cambio que ha tenido el país, sino los organismos internacionales. Citó el Foro Económico de Davos, que, según dijo, señala mejoras en un 24% el índice de control de la corrupción; 15.4% en la apertura al comercio; otro 15% la legitimidad del Estado; 9% la independencia de la justicia y un 8% en independencia y profesionalidad de la Policía.



“Según el último índice de Chapultepec somos el primer país del continente en libertad de expresión y libertad de prensa. Según el Foro Económico Mundial, hemos mejorado un 38% en burocracia, avanzando 42 posiciones en el índice global”, resaltó.

“Somos ejemplo de éxito en el mundo”

El presidente Abinader afirmó que la República Dominicana es un ejemplo de éxito que se reconoce en todo el mundo. “Somos un ejemplo de éxito, que reconocen en el mundo y que acreditan indicadores”, expresó. Acerca de las proyecciones que hacen los organismos internacionales sobre el país, también citó al Fondo Monetario Internacional. “República Dominicana ha realizado notables progresos en términos de convergencia de ingresos y el país tiene el potencial para convertirse en una economía avanzada. Según la OMT el desarrollo espectacular del turismo dominicano tras la pandemia es consecuencia de la visión, la estrategia y la acción del Gobierno”, citó. Dijo que las excelentes cifras de la economía que dan los organismos internacionales son la prueba de la mejoría que vive el país en los últimos cuatro años. Abinader inició su gestión el 16 de agosto de 2020.