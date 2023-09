El presidente se encuentra en Nueva York para participar en la 78 Asamblea General de la ONU y otras actividades

El presidente Luis Abinader reiteró ayer que la seguridad del territorio dominicano está por encima de todo, incluso de intereses económicos.



Igualmente, el mandatario dijo que la solidaridad de los dominicanos con el vecino Haití queda demostrada con el 34 % de las camas en los hospitales y el 16 % del sistema de salud del país que es ocupado por nacionales haitianos.



Al participar en el Foro de Líderes Globales en la Universidad de Columbia, el presidente Abinader dijo que se continúa buscando alternativas a los problemas causados por el cierre de la frontera.



Minutos antes de que el presidente de la República llegara a la alta casa de estudios un grupo reducido de haitianos y descendientes de haitianos protestó contra Abinader y reclamaron a la Universidad de Columbia su invitación al mandatario.



“El agua es vida, no tienen derecho, el agua es gratis para todo el mundo” argumentaba Marie Plácide, una activista de derechos humanos de origen haitiano que insistió en sus vínculos de hermandad con República Dominicana. Placide dijo que el gobierno haitiano no está apoyando la construcción del canal “los haitianos en Haití están pagando el canal con dinero de su bolsillo. No sé en dónde está el gobierno (haitiano) cuando ellos no dan un paso al frente la gente se levanta”, manifestó.



Entre tanto, y a pocos metros de distancia, en la puerta del recinto universitario otro grupo pero en este caso de dominicanos llegó para apoyar las recientes medidas que cortan el flujo normal por la frontera dominico haitiana.



Yulyn Mateo, un reconocido dirigente de la diáspora en Nueva York expresó que “el presidente se merece que todos los dominicanos sin importar bandera política respalden todas las medidas en defensa de la dominicanidad”.



Al cabo de unos veinte minutos algunos agentes policiales intervinieron para separar a los manifestantes que aunque estaban en actitud vehemente mantenían una conducta pacifica.



Al ser cuestionado por estudiantes de distintas nacionalidades de la universidad que manifestaron su preocupación sobre la situación de ambos países, el presidente Abinader insistió en que a través del Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones del Estado, se han tomado medidas para mitigar los efectos de las pérdidas de los comerciantes.



Los estudiantes de la Universidad de Columbia también se mostraron interesados en que el presidente dominicano les explicara sobre las políticas económicas implementadas por su gobierno para el desarrollo alcanzado por el país en estos tiempos de crisis.



El jefe de Estado expuso ante los estudiantes de esta universidad que actualmente parte del territorio haitiano está siendo controlado por bandas criminales que no respetan las leyes y disposiciones de su gobierno, por lo que es la comunidad internacional la que debe buscar una solución al conflicto.



En horas de la tarde, el mandatario respondió preguntas de los periodistas, en rueda de prensa, LA Semanal con la Prensa, esta vez en Nueva York, con la presencia de una veintena de periodistas.



El presidente Abinader también participó junto a la primera dama en un almuerzo con autoridades de la importante academia.



Posteriormente, tuvieron un breve encuentro con jóvenes dominicanos destacados en esa casa de estudios.



La primera dama Raquel Arbaje declaró a los medios de comunicación que la República Dominicana es un país solidario y descartó que se produzcan medidas que puedan considerarse racistas



El presidente Abinader participará hoy en la mañana en la Sesión Plenaria de la Asamblea General de la ONU y posteriormente, tendrá varias reuniones bilaterales, entre ellas una con el presidente de Kenia.



Petición de la ONU



El presidente de la República Luis Abinader dijo que su gobierno aún no ha sido notificado de manera formal de una solicitud de la ONU para llevar ayuda humanitaria a la vecina Haití pero dijo que este organismo podría servir de mediador para el conflicto.



En declaraciones a periodistas durante la habitual rueda de prensa denominadas “LA Semanal” el presidente consultó sobre este particular al canciller Roberto Álvarez, quien dijo que hasta ahora han recibido mensajes informales.



Abinader, que desarrollará una extensa agenda durante los próximos tres días en Nueva York, dijo que no tiene previsto una reunión con el primer ministro haitiano Ariel Henry y sostuvo que aunque no se trata de un conflicto estado a estado, el diálogo se sostendría con la condición de que se paralicen los trabajos de canalización del río masacre.



No se reunirá con Ariel Henry



El presidente Luis Abinader descartó que esté prevista una reunión con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, durante esta semana de la ONU. También negó que el cierre de la frontera con Haití se trate de un conflicto gobierno a gobierno.



Sin embargo, Abinader afirmó que está abierto al diálogo siempre y cuando se detenga la construcción del canal sobre el río Masacre del lado haitiano, obra que ha generado en actual conflicto entre los dos países y es considerada violaría de tratados internacionales.



“No tenemos previsto reunirnos con el ministro Henry, pero nosotros estamos abiertos al diálogo, pero una condición del diálogo es que detengan los trabajos del canal”, respondió el mandatario ante una pregunta.



Otros tópicos



Otro de los temas abordados por el presidente Abinader fue el fortalecimiento institucional impulsado por su gobierno como pilar de desarrollo para el país.



Aunque reconoció que ha sido uno de los problemas más difíciles de enfrentar, espera que sea uno de los mejores legados para futuras generaciones, donde no se ejerza control sobre el procurador general, que debe ser una figura honesta e independiente.



En la alocución pronunciada en el Low Library Rotunda de la Universidad de Columbia, el mandatario hizo un recuento de los logros de su gestión, en la cual se ha alcanzado crecimiento económico en medio de la pandemia y fortalecimiento del turismo.



Resaltó la reforma educativa a la Policía, reducción de pobreza, creación de empleos, mejora de las energías renovables y el alcance de 4,100 millones de dólares en inversión extranjera. Asimismo, la reducción de la deuda pública de 62 % del Producto Interno Bruto a un 59 %.

Responde a estudiante en Columbia

Abinader respondió a la estudiante de la Universidad de Columbia, Lizzy George-Griffin, que acusó al país de supuesta discriminación a haitianos. La joven estudiante dejó al primer mandatario con la palabra en la boca, mientras él respondía su acusación. “El 85% de la gente dominicana es de la raza mixta. Nunca hubo un problema de la raza; esa es mi opinión”, respondió Abinader. Agregó: “Tuvimos un problema de la raza, en cualquier sociedad tienes una pequeña área donde puedes tener problemas. Tienes eso aquí en este país, en otros muchos países, incluso en los más democráticos ”, dijo.