Email it

Pese a las dificultades, ha logrado mantener la estabilidad de la economía, con una inflación controlada



Luis Abinader ha dado muestras de que es un buen gerente y que le sabe sacar provecho a las capacidades de su equipo de gobierno en cada circunstancia.



Esa eficacia está demostrada desde que se instaló en el Gobierno el 16 de agosto, en un momento en que se producía una combinación explosiva de factores adversos que podrían haber hecho flaquear al más experimentado gobernante.



Con la pandemia del coronavirus en “sus buenas” y los principales motores de la economía dominicana resentidos, no bien empezaba a “clarear” cuando se desata la guerra en Ucrania. Para complicar más el escenario, la crisis haitiana se profundiza ejerciendo gran presión ante un posible desborde migratorio.

Más complicado no podría ser para Abinader.



Pese ante esas adversidades con las que ha tenido que lidiar, ¿cuáles han sido los resultados?: que el país es uno de los más estableces de la región, con una economía en crecimiento, y con la inflación, que es el dolor de cabeza actual en todo el mundo, controlada.



Además de que mediante una política certera, puso a coronavirus bajo control, y se ha ganado el respeto de su pueblo por su defensa sin ambages de la soberanía nacional ante la problemática haitiana, así como por haber sabido lidiar con un entorno internacional totalmente adverso.



Veamos lo de la economía: estable y con perspectivas de crecimiento de alrededor de 5% este año, el más alto de la región. Y con el beneplácito de los organismos internacionales (BM, FMI, BID). Su apoyo a la producción nacional le ha permitido a la mayoría de sectores, sin escatimar recursos para subsidiar al que lo necesita y en aras de garantizar la autosuficiencia alimentaria.



De la Covid-19 se puede decir que ha llevado al país a ser un referente internacional.



Se recordará que en Suiza, donde estuvo exponiendo en Ginebra, durante la Asamblea Mundial de la Salud, la experiencia de República Dominicana en el manejo del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud resaltó el buen manejo de la emergencia sanitaria, lo que posibilitó la pronta recuperación de la economía y un crecimiento de los más elevados de la región, pese a los pronósticos negativos de todos los organismos internacionales.



Allí en Davos, en el Foro Económico Mundial, que agrupa a las élites económicas del mundo, fue tema de conversación y de elogios la recuperación económica Dominicana en medio de la pandemia, lo que fue posible por la acertada estrategia para rescatar el turismo junto al esfuerzo de cuidar la salud de la gente con la vacunación.



Por la agresiva política de adquisición de millones de vacunas, se le acusaba que había contratado más de la cuenta, pero cuando ningún organismo lo había dictaminado, se empezó con la segunda dosis, lo que sucedió igual con la administración de la tercera dosis, en la que el país fue pionero.



Ser referente y reconocidos tanto por el control de la pandemia y por la apertura y crecimiento del turismo, podrían ser suficientes méritos para concluir en que Abinader, en su rol de funcionario, está en el tope de la eficiencia.



Pero se pueden agregar otros factores.



Liderazgo y estilo de gobernar



Uno de los rasgos positivos de la personalidad del mandatario es su estilo cercano y transparente, y salvo los asuntos de Estado que obligan a mantener una obligada discreción, habla de manera directa y llana, sin medias tintas, siempre dispuesto a todo tipo de preguntas.



En momentos en que muchos hombres con poder dejan en manos de asesores de imagen la gestión de determinadas cuestiones protocolares, el presidente prefiere encarar esas situaciones de manera personal, abierta y franca.



Tampoco se podría obviar que estamos ante un mandatario que, algo no muy común a ese nivel, gusta de hablar en primera persona y que también es muy dado a empeñar su palabra.



Permisivo con funcionarios



Hay quienes le critican su poca inclinación a cambiar o rotar funcionarios. Con excepción de dependencias en las que han existido cuestionamientos y en situaciones fallas o desviaciones muy evidentes.



Pero en sentido general, ha logrado crear un equipo que le ha ayudado a salir a caminos, aunque en determinadas áreas hay rezago o estancamiento.



En los próximos días seguiremos exponiendo en detalles cuáles son los funcionarios más eficaces que acompañan a Abinader, así como los menos eficientes que limitan a que su gestión pueda exhibir mayores logros.