El jefe de Estado afirmó que el asfaltado es un elemento fundamental para llevar el desarrollo a las comunidades

El presidente Luis Abinader llamó ayer a los miembros de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (Anpras) y a todos los vinculados a este sector, a trabajar juntos en un plan nacional de asfalto de varios años que abarque las principales ciudades de la República Dominicana.



“Tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer un plan a varios años, donde podamos llevar esa necesidad de asfalto que necesitan los barrios, que eso, señores, no solamente ayuda al desenvolvimiento de las actividades diarias, sino que cuando se contabiliza, se mide la pobreza, parte de la pobreza es porque no se tiene asfalto en el lugar donde se vive”, pronunció el jefe de Estado en la actividad en la que se habló sobre la “Evolución de la industria del asfalto en RD”.



De acuerdo con el mandatario, es fundamental para el Gobierno trabajar con este sector y aplicar las nuevas tecnologías que se están desarrollando en esta área y en el programa nacional de asfalto para que a final de este año se pueda ejecutar con un presupuesto plurianual.



“Decía una vez Eduardo Estrella, por su experiencia en construcción, que cuando se le hacen aceras y contenes a un barrio, la gente pinta su casa; y cuando se le tira asfalto, entonces arregla la casa y esa es la realidad. La realidad es que para la calidad de vida, el desenvolvimiento de los ciudadanos, yo pienso que los gobiernos, incluyendo al nuestro, tienen que darle mucho más importancia a la parte del asfalto que es, repito, lo que más les interesa a los sectores populares del país. Ellos sí quieren obras importantes y se están haciendo, pero nosotros como Gobierno tenemos que llevar ese equilibrio entre las grandes obras y esas pequeñas obras que son de vital importancia”, precisó el gobernante.



Reconocen trayectoria y aportes



Durante la actividad de la Anpras, fueron reconocidos cinco ingenieros del país que se han destacado en el sector del asfalto y la construcción. Se trata de los ingenieros Manuel Estrella, Pedro Delgado Malagón, Guarionex Molina, Guillermo Alba y Raffaella Delfino. Todos ellos conformaron un interesante panel en el que hablaron sobre la historia, el avance y la industria del asfalto en el país.



En su exposición, el ingeniero Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, habló de su historia de vida personal que lo llevó al crecimiento profesional y que, afirma, ha ocurrido por la ayuda de Dios, la familia y las circunstancias.



En su intervención, abrió un espacio para contar a todos los presentes todos los esfuerzos y sacrificios que hizo su familia, oriunda de un pueblo de Santiago, para que pudiese estudiar y matricularse en la Universidad Madre y Maestra. Estrella narró que durante su paso como estudiante universitario, en su empeño por progresar fue corrector (mejor conocido como monitor en algunas universidades) de las clases de Topografía y Física de su alma mater, hasta que logró graduarse en el año 1983.



Debido a esas circunstancias, narró, la universidad le ofreció las cátedras de áreas técnicas de la Ingeniería como Estructura, Diseño de Hormigón, Diseño de Acero y Mecánica de Materiales y le permitió, a la vez, abrir una compañía junto a dos profesores. Esta quebró en 1985, al igual que otra que conformó años después. Ambas experiencias lo llevaron a una reflexión que lo motivó estudiar administración y dejar a un lado la carrera de profesor para formarse mejor.



Toda esta historia fue el preámbulo hecho ayer por Manuel Estrella para hablar sobre su crecimiento profesional que comenzó con la construcción de importantes obras en el gobierno de Joaquín Balaguer, ofreciendo servicios para carreteras y demás, para luego pasar a la oferta de productos con estructuras metálicas a través de Acero Estrella y la constitución de una planta de laminados en frío de acero, otra de concreto y luego una de cemento. “Todo salió de una circunstancia. No había plan”, afirmó.



Otras circunstancias citadas por Estrella que, según dijo, le ayudaron a su empresa internacionalizarse, fueron las estigmatizaciones que, en ciertos momentos tuvo, por parte de gobiernos que lo acusaban de ser contrario al de turno. Por ello, dijo, tuvo que diversificarse y expandirse a países como Haití, Panamá, Costa Rica y otras naciones.

El presidente Luis Abinader encabezó acto de apertura de la reunión del Anpra.

19 MM metros cúbicos hormigón asfáltico

Al pronunciar un discurso en el acto, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, informó que desde el inicio de la presente gestión de gobierno, del 16 de agosto de 2020 hasta ahora, la institución que dirige ha intervenido 11,930 soluciones viales, con la aplicación de más de 19 millones de metros cúbicos de hormigón asfáltico caliente, y con una longitud de 3,452 kilómetros lineales de colocación de asfalto. El funcionario dijo que esta “extraordinaria” labor de mejoramiento de la vialidad en todo el país ha sido realizada mediante una inversión que supera los 15 mil millones de pesos y abarca todas las provincias del país. Dijo que esto se ha logrado con la ayuda de los productores más organizados.