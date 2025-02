El coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, dijo que uno de los retos del aprovechamiento de las tierras raras en la República Dominicana es que su impacto no choque con los poderes de desarrollo por los que la nación está apostando, como por ejemplo, el turismo en la región sur.



El también miembro del equipo ambiental de Ciencias Naturales de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) habló del tema ayer al resaltar los seis retos que el país tendría con el acuerdo del potencial minero existente en Bahoruco.



Sostuvo que el primer reto es garantizar que cualquier recurso que esté en la zona obedezca al interés estratégico, necesidades y beneficios del país; que el aprovechamiento de los 17 elementos a extraer o de cualquier otro no cause impacto ambiental “terrible”; y que no choquen con los poderes de desarrollo por los que la nación está apostando, como lo es, al turismo en la región sur.



“Hay otro componente, y ese es fundamental: cualquier macroinversión que se haga en el sector minero tiene que implicar la diversificación productiva, de tal manera que la minería, no importa la que sea, en cualquier nivel de rentabilidad, debe generar recursos para empujar el desarrollo no minero de la zona de inversiones, para evitar lo que pasa cuando termina la minería”, señaló.



El quinto elemento, es garantizar que la debilidad institucional no permee mecanismos de corrupción o de seducción que debiliten el interés del Estado, no lleven al país a firmar contratos y acuerdos “tan leoninos”, como los que se han hecho con la Barrick. El último reto, es crear los mecanismos para que se garantice el cumplimiento estricto de todas las leyes: la leyes mineras y leyes de inversión, pero sobre todo las leyes ambientales.



“Y esos seis restos están ahí pendientes, no solamente para el caso, sino para cualquier otro caso de inversión, pero particularmente en el caso de las tierras raras”, puntualizó.



Beneficios



Por otra parte, el catedrático universitario cree que solo el tener las tierras raras habla de que el país tiene activos de mucha importancia y que pueden servir para la categorización financiera de la nación en los determinados mercados.



Denuncia Gobierno viola Ley Minera



El coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD denunció un “elemento grave” en las exploraciones de la tierras raras en el país, y es que, según ponderó, el propio Gobierno dominicano anunció que la prospección la hizo una agencia del gobierno norteamericano, en violación a la Ley Minera 146-71.



Aclaró que la normativa, en su artículo 9, prohíbe la entrega de este tipo de proyectos mineros a gobiernos extranjeros. La Ley hace la excepción al respecto en casos justificados y que pasen por las cámaras legislativas.



“Las concesiones mineras no podrán otorgarse a gobiernos extranjeros ni directamente ni por intermedio de personas físicas o jurídicas. En casos debidamente justificados y previa aprobación del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo podrá celebrar acuerdos especiales con empresas mineras extranjeras parcial o totalmente estatales”, reza la citada legislación.



El ambientalista refirió también el artículo 95 del marco legal, el cual anularía las concesiones mineras como la existente con EE.UU.

RD debe negociar con el país que más le convenga

Luis Carvajal reaccionó, además, a lo dicho por el secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, de que prefiere que las tierras raras estén en manos de un país amigo, “y no en uno que no es amigo, y que está al otro lado del planeta”. Dijo que la República Dominicana debe negociar con el país que más le convenga, porque el ser amigo de una nación no debe limitar al Estado dominicano a negociar con otra, que también es amiga.