La fecha encuentra a dos camposantos principales situados en el Distrito Nacional en un proceso de remozamiento de sus aceras, contenes y verjas

En la víspera de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, en los dos camposantos principales de la capital fueron notorias las labores de acondicionamiento y limpieza con miras a recibir a cientos de personas que hoy honrarán la memoria de sus seres queridos.



Estas tareas se llevan a cabo simultáneamente con los trabajos de remozamiento de aceras y contenes que realizan compañías contratadas por la Alcaldía del Distrito Nacional en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez y en el Cristo Redentor. Ayer, obreros aceleraban las tareas de aseo en el Cementerio Cristo Redentor en las que se incorporaron camiones cisternas y equipos del cuerpo de bomberos de la demarcación.



Las brigadas desplegadas se concentran en las áreas de mayor visibilidad y en los accesos principales, donde se les vio recoger desechos, malezas y ramas secas.



En la entrada del cementerio, la que conecta a la avenida Monumental, las autoridades edilicias colocaron un afiche informativo sobre el proyecto de remozamiento de aceras, contenes y verjas dentro del camposanto. Los materiales de la obra como cemento, block y varillas fueron depositados en la parte de atrás de estos terrenos, para no entorpecer las actividades dentro del cementerio.



Con igual premura, en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez un equipo de la compañía Grupo Tanumis, SRL trabajaba en la rehabilitación de aceras y accesos dentro del perímetro, equipado de una pala mecánica para remover materiales y escombros.



Según informó el ingeniero Juan Toribio a este medio, hasta el momento se habilitaron 8 mil 200 metros de aceras internas, lo que representa casi la totalidad de lo contratado.



Aunque no de forma masiva, como se espera que pase hoy, desde ayer, familiares empezaron a visitar las tumbas de sus parientes para realizar tareas de limpieza y acondicionamiento de nichos y panteones.

Con un ramo de flores en mano, Sergio Bolívar de la Cruz se dirigió al panteón donde descansan los restos de sus padres, a quienes frecuenta por lo menos dos veces al mes de manera religiosa en los últimos 25 años. Esta visita se ha convertido en su expresión genuina de honra y respeto hacia sus progenitores.



“Hay que darles vuelta a sus muertos. Yo lo hago con el corazón, aquí está mamá y papá, mi familia”, expresó el hombre de 87 años, quien se trasladó solo, en su vehículo, desde el sector Herrera, donde reside.



La misma tradición comparte el señor Pantaleón Rodríguez, quien en las últimas dos décadas con notoria devoción visita cada mes el panteón donde están sepultados su madre, un hermano y otros parientes a quienes les expresa sus alegrías y penas cuando está en ese lugar.



Aunque dice sentirse más seguro en comparación con períodos anteriores, entiende que el cementerio debe ser sometido a una intervención amplia de remozamiento de sus accesos internos, ya que el desnivel y deterioro del pavimento favorece la acumulación de agua.



La religiosa conmemoración trae consigo el dinamismo en los servicios que se ofrecen dentro de los camposantos, como tareas de limpieza y acondicionamiento de tumbas, ventas de flores y velones, actividades que representan el medio de ingreso de decenas de trabajadores. Hay quienes presagian que por el hecho de que esta vez la fecha no coincide con un fin de semana, el movimiento será menor que en ocasiones anteriores.