La Asociación Dominicana de Prensa Turítica (Adompretur) anunció la 19ª edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua.



La institución anunció el premio que reconoce a los profesionales de la comunicación que a través de sus trabajos fomentan el turismo de República Dominicana. Este año, debido a los avances tecnológicos, se agregó la categoría de Youtuber entre los ganadores.



En una visita a elCaribe, dos de sus directivos, Juan de Dios Valentín, director del premio y Salvador Batista, vicepresidente de la institución, ofrecieron detalles de esta nueva entrega e hicieron un llamado a los periodistas para que se motiven a participar.



La premiación está pautada para el próximo 21 de noviembre, y es auspiciado por el Ministerio de Turismo y el Banco Popular Dominicano.



Categorías



El Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2023, se otorgará en once categorías diversificadas, pero orientadas al turismo, entre ellas Prensa escrita, Reportaje de televisión o YouTube, Prensa digital, Documental de televisión, Revistas impresas, Arte y Cultura; Fotografía, Gastronomía, Turismo Región Norte, Turismo Región Este y Turismo Región Sur. De los ganadores de estas categorías, el jurado elegirá el ganador del gran premio.



En cuanto a la nueva categoría Valentín advirtió que se tomará en cuenta el criterio periodístico de los trabajos.



“Este renglón debe ser un trabajo de turismo, con investigación y que corresponda al género periodístico, porque muchas personas que están utilizando la plataforma de Youtube, no tienen el criterio necesario para presentar un trabajo a través de esta plataforma, los jurados van a evaluar que los trabajos cumplan con cada uno de los requisitos establecidos”.



Cada ganador recibirá una dotación de RD$50,000 en efectivo y el ganador final, que se elige dentro de las once categorías, recibirá el doble, más un viaje al destino favorito dentro de la disponibilidad de la aerolínea. El trabajo que obtenga la mayor puntuación en su categoría, pasa automáticamente a ser el beneficiado con el gran galardón que cuenta con un gran premio valorado en RD$200,000.



Jurado



Hay once jurados para las once categorías, cada uno está especializado en el área que va a evaluar.

Valentín destaca que “hay directrices establecidas para el desarrollo del premio, para la evaluación y recepción de los trabajos y la directiva de Adompretur no tiene que ver en absolutamente nada con la evaluación de esos trabajos. Hay un jurado, y lo hacemos de manera imparcial”.

Bases del concurso

Podrán participar periodistas de medios impresos, televisuales, radiofónicos y de plataformas digitales con trabajos publicados desde el sábado 15 de octubre de 2022 hasta el martes 1 de agosto de 2023. Para los residentes en el Gran Santo Domingo, la entrega será de manera presencial en el edificio de Adompretur. Además y todos los trabajos deberán subirlos a una plataforma estar cargados en una plataforma y enviar el link. El número máximo de trabajos eson cinco por participantes.