Productores de arroz y otros cultivos agrícolas de la zona fronteriza de Dajabón expresaron que el canal que está rehabilitando el Gobierno dominicano no resolverá la crisis de agua que provocará el desvío de las aguas del río Masacre por parte de los haitianos.



El presidente Luis Abinader informó recientemente que podría flexibilizar las medidas adoptadas por la construcción ilegal del canal que desviaría las aguas del río Masacre hacia Haití, pero primero habilitará el canal La Vigía, el cual estaría listo en dos semanas, salvará el río Dajabón, irrigará 25 mil tareas y permitirá tener agua a agricultores y ganaderos de la zona fronteriza.



Sin embargo, para muchos agricultores de la zona fronteriza de Dajabón esta medida no resolverá el problema que causarían los haitianos, con el desvío provocado con la construcción del canal en Juana Méndez.



Según los parceleros conocedores de la zona, este sistema que está siendo rehabilitado por el Gobierno no cuenta con capacidad para suplir de agua a más de 20 mil tareas de cultivos debido a que solo fue diseñado para irrigar aproximadamente cien tareas.



Los agricultores de las comunidades, La Vigía, Sánchez, El Coco, Los Veteranos, La Uca, entre otros asentamientos, dijeron que además que el sistema bomba que será instalado solo sería un paliativo al problema pero que no solucionará la crisis en tiempo de sequía cuando el caudal del Masacre deje de suplir la cantidad de agua requerida para el sustento de la producción en la zona.



El presidente Luis Abinader ha cerrado por completo su frontera con Haití desde el 15 de septiembre en medio de una disputa entre ambos países por la construcción de un canal en el río Masacre