“Que los turistas que quieran venir a abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes no venga a la República Dominicana”, esta fueron las palabras del ministro de Turismo, David Collado, durante el lanzamiento de la campaña contra la trata de personas.



En la actividad Collado aseguró que el país está convencido de que para tener un turismo más sostenible el punto principal es el respeto a la dignidad humana y a los dominicanos, porque no hay ocupación hotelera que pague la integridad de los niños, niñas y adolescentes.



Dijo que es la razón por la que aplaudió la iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y afirmó que esta institución puede contar con todo el apoyo del Estado dominicano para tomar acciones contra este delito.



Con el lema, “No Te Dejes Llevar”, se desarrolla la campaña que tiene el objetivo de combatir la trata de personas.



Esta campaña integral es dirigida por la Procuraduría General, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y el Ministerio de Turismo.



Durante el acto la procuradora, Miriam Germán Brito, dijo que con esta campaña se fortalece el rol de la entidad que ella dirige, que busca erradicar este mal.



Añadió que aunque el camino es largo para erradicar esta práctica se tiene que seguir, porque no se puede continuar mirando hacia un lado y olvidar el dolor de las personas que están siendo víctimas.



“No podemos permitir que las víctimas vean esta situación como una condición natural”, afirmó Germán.



Por su lado, el director interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Robert Clink, asegura que el objetivo en común de las instituciones participantes en esta campaña es eliminar este delito.



Resaltó que en la actualidad la vía más común por la que estos criminales canalizan a sus víctimas es por las redes sociales, razón por la que esta campaña va dirigida a las mujeres y menores de edad que están siendo o han sido afectadas.



Acciones



De igual manera se pronunció el presidente de Asonahores, David Libre, quien expresó que la entidad que él dirige se une en apoyo a esta campaña.



Declaró que todas las empresas privadas de su plataforma, dígase hoteles, cruceros, bares y restaurantes serán un ente para difundir el mensaje de este proyecto tan importante.



Libre manifestó la relevancia que tiene el propagar esta información a los más de 10 millones de visitantes que llegan al país, razón por la que iniciarán una serie de capacitaciones a todos los empleados del sector.



¿Qué es la trata de personas?



Es una acción criminal que consiste en el reclutamiento, transporte, traslado o recepción de personas mediante amenazas, uso de violencia, intimidación o engaño, abuso de poder o de una situación de superioridad, para aprovecharse de la necesidad o vulnerabilidad de la víctima.



Con este crimen se viola la dignidad y los derechos de las víctimas y el objetivo de los tratantes es lucrarse y para esto en ocasiones ofrecen pagos o beneficios a las personas responsables de las víctimas para tener el control de ellas.



Las modalidades más comunes a las que son sometidas las víctimas son la explotación sexual, el trabajo forzoso, mendicidad obligatoria, tráfico de órganos, matrimonio forzado.

Estadísticas relevantes sobre trata de personas

Según datos proporcionados por la USAID la mayoría de las víctimas en la República Dominicana son mujeres, niños y niñas de zonas empobrecidas. El 80 por ciento de las afectadas por la trata en el extranjero son forzadas o engañadas para trabajar en la industria del sexo.



Es necesario resaltar que según la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas 27.6 millones de personas aproximadamente en todo el mundo durante el 2022 fueron víctimas de trata de personas.



Además, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) reportó que el 60 por ciento de todos los afectados por estas redes criminales en el 2020 eran mujeres adultas y niñas.



En este ámbito, la ONUDC explica que más del 75% de los casos se cometieron para fines de explotación laboral y sexual en el 2022.



De igual manera, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró que durante el 2022 los crímenes de trata de personas movieron aproximadamente 150 mil millones de dólares

Se recuerda que este delito es el tercero más lucrativo del mundo después del narcotráfico y el tráfico de armas.