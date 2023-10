Dajabón.-Las autoridades haitianas reclaman fijar las reglas para una posible reapertura del mercado binacional, mientras que el alcalde Juan Méndez acusa al presidente dominicano Luis Abinader de pretender creerse que gobierna en toda la isla.

En la mañana de este viernes, el mercado no ha podido desarrollarse debido a que por tercer día las autoridades haitianas se niegan a abrir el portón fronterizo.

Aunque desde el lado dominicano de Dajabón, las autoridades migratorias, Adunas, Salud Pública y del Cesfront están preparados para recibir a los compradores que habitualmente acuden al mercado, la contraparte haitiana de Juana Méndez decidió mantener cerrada la puerta en represalia contra la medida de una apertura de manera parcial.

El alcalde Juana Méndez, Luma Demetrius, entrevistado vía telefónica por reporteros de El Caribe advierte que hace falta fijar las reglas para una reapertura del comercio y por tanto del mercado binacional.

En cuanto al portón, dijo que desde el lado haitiano no tienen ninguna idea del cierre que ha hecho el gobierno dominicano, sobre todo Luis Abinader.

“Nosotros de este lado, aunque se habla de reapertura, nos sentimos mal, porque no había cierre de este lado, del lado haitiano. El gobierno de Abinader cerró las puertas suyas, pero no cerró las puertas haitianas, pero hay dos puertas y la haitiana se quedó abierta, si abrió es posible que la gente no llegó a entrar como de costumbre. El presidente no piensa en la frontera, piensa en una isla donde gobierno”, apuntó.

Demetrius dijo que como autoridades están esperando que el gobierno dominicano explique el porqué del cierre de la frontera.

“El canal del riego del que se habló está en territorio haitiano y el río es de ambas naciones. Hasta el momento hace falta fijar las reglas para una posible reapertura. Si el gobierno dominicano piensa que la isla es suya, nosotros compartimos la isla. Haití tiene una parte de la isla. El río Masacre pertenece a ambas naciones. Si la República Dominicana tiene 11 canales sobre el río tenemos el mismo derecho”, dijo el alcalde Juana Méndez.

Los comerciantes dominicanos, de su lado, esperan que se pueda arribar a un acuerdo satisfactorio debido a las pérdidas económicas que enfrentan.