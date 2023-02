Santo Domingo. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta Romero, manifestó su sorpresa por las declaraciones de Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP). Fernández catalogó la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia como una “distracción”.

“Sorprende mucho, desde su rol como ex mandatario, que el doctor Fernández no guarde coherencia con la posición que apoyó cuando estaba en la presidencia. Y sorprende aun más en su rol de líder de un partido, que no guarde coherencia con las actuaciones de los legisladores de su propia organización”.