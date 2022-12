Antonio Ciriaco: economía dominicana decrecerá en 2023

Email it

El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, asegura que la economía de República Dominicana entrará en un proceso de menor crecimiento a partir del 2023, aunque reconoce que será una de las de mayor fortaleza en América Latina y el Caribe.

El catedrático universitario considera que hay situaciones de riesgos, como el endeudamiento público, el decrecimiento económico de los principales socios comerciales del país y la guerra entre Ucrania y Rusia, que provocarán que el 2023 sea un año difícil y de recesión para la República Dominicana.

En ese sentido, indica que la deuda pública consolidada de República Dominicana representa el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, lo que a su juicio repercutirá de forma nociva en la economía de los próximos años.

“Si usted le suma 52 mil millones de dólares del Gobierno central, más los del Banco Central, estamos hablando de casi 67 mil millones de dólares. Eso representa alrededor del 60% del PIB”, explica Ciriaco, al tiempo de señalar que el país se verá en la necesidad de emitir bonos, debido a que ya está contemplado en el presupuesto del 2023.

El destacado economista coincide con el Banco Central dominicano al mantener una proyección similar a las de los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, en el sentido de que el 2023 será un año difícil y de recesión.

Por tanto, considera que República Dominicana debe mantener un crecimiento anual por encima del 5%, para evitar que se produzca un incremento en la tasa de desempleo de los jóvenes.

Antonio Ciriaco preocupado por efectos de otras economías

De igual manera, se muestra preocupado por el hecho de que las economías de los principales socios comerciales del país, como China, Estados Unidos y Haití, están prácticamente en recesión, lo que impactaría de forma negativa en las remesas y turistas que recibe el país desde esas naciones.

“Todo el mundo sabe que gran parte del intercambio económico de República Dominicana es con Estados Unidos. Las remesas se van a achicar, posiblemente si no cambia la situación el turismo se ralentiza un poco, al margen de todo el esfuerzo que se hizo este año. Pero, Chica también va a crecer menos. Nosotros tenemos nuestros principales socios comerciales que van a crecer menos, y Haití, segundo mercado de destino de las exportaciones, está en una crisis estructural muy profunda, que también afecta a la República Dominicana”, explica.

Aun así, para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la situación de República Dominicana no es tan difícil, por su capacidad de resiliencia frente a otros países de América Latina y El Caribe que podrían verse afectados.

“No hay que olvidar que esta es una economía muy diversa, en el entendido de que tiene un sector agropecuario muy dinámico, que satisface una parte importante de la producción y demanda nacional; tiene una producción de oro, que es un activo refugio en tiempos de crisis. Y están otros sectores, como el Turismo, aunque se pueda ralentizar”, detalla.

Sin embargo, reiteró que de todas maneras el 2023 será un año muy difícil para la economía de la República Dominicana. “Será de menos crecimiento, y no lo digo yo, las estimaciones oficiales lo indican”, agrega.

Lo que se debe hacer

Por tanto, sugiere que se busquen mecanismos de activación de la demanda interna para minimizar los efectos de los eventos nacionales e internacionales que afectarán la economía del país.

“Por ejemplo, una de las falencias de este Gobierno ha sido la baja inversión pública, por diferentes razones. En 2022 el tema de los subsidios no estaba en el presupuesto. Aquí se dedicaron más de 62 mil millones de pesos en subsidios, RD$38.000 millones en los combustibles y RD$18.000 millones al sector eléctrico, al margen de los demás”, comenta.

Plantea que si se unen estos factores a la guerra moderada que se ha mantenido entre Ucrania y Rusia, el Gobierno tendrá que incrementar la inversión como mecanismo de resiliencia interna para activar la demanda.

No obstante, aclara que no se trata de utilizar más dinero en gastos corrientes, sino en incrementar y mejorar la inversión pública, para alcanzar tasas de crecimiento que no bajen del 4.5%.

El destacado economista ofreció estas declaraciones al participar en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37, en horario de 7:00 AM a 9:00 AM.