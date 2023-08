En los próximos días darán a conocer los avances de los acuerdos en más del 50% de los municipios y distritos

Los partidos de oposición Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anunciarán en los próximos días la primera fase de un acuerdo electoral que en esta etapa incluiría el 50% de los municipios del país y los distritos municipales. El acuerdo implica que tres de los cuatro partidos mayoritarios participarán aliados en el 2024.



En los corrillos de los partidos de oposición el acuerdo va tomando el nombre de “triple play” en alusión a una de las jugadas más espectaculares del béisbol. Según los comentarios el objetivo es lograr una derrota del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las municipales de febrero y luego en las congresuales y presidenciales de mayo.



En las conversaciones, los tres principales partidos mantendrán las candidaturas presidenciales con el compromiso de un apoyo para la segunda vuelta si fuese necesaria.



El calendario electoral de la Junta Central Electoral fijó la segunda ronda para el 30 de junio de 2024.



Lo avances del acuerdo, hasta el momento, no incluyen las grandes plazas electorales como el Gran Santo Domingo, en sus municipios más importantes, así como los municipios cabecera de Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y La Vega.



Una fuente del equipo de negociación confirmó a elCaribe que los acuerdos no quedarán cerrados en esta etapa y que las conversaciones incluirán el nivel congresual.



Los comisionados firmaron un protocolo para mantener bajo discreción el nivel de las alianzas con el compromiso de no revelarlo sin previo acuerdo.



En las conversaciones se ha pactado también que a cada partido se le respetará para fines de respaldo, las plazas que tienen ganadas actualmente.



El PLD cuenta con 39 alcaldías; el PRD tres y la FP tres. En total, 44 plazas municipales entran en el acuerdo, con la excepción de Santo Domingo Norte, por el momento.



El principal arquitecto de los pactos ha sido el presidente del PRD, Miguel Vargas. Para las conversaciones la comisión de la FP la encabeza Roberto Rosario y la integran además Nicolás Calderón y Nathanael Concepción. Por el PLD los comisionados son Rubén Bichara y Danilo Díaz.



Originalmente, la comisión de alianza del PLD está compuesta por el propio presidente del partido, Danilo Medina; el candidato presidencial, Abel Martínez; el secretario general, Charlie Mariotti y Francisco Javier García.



Sentimiento por una alianza



La idea de la necesidad de una alianza entre el PLD y la FP arrancó desde que pasaron las elecciones de 2020, cuando el partido morado perdió el poder tras 16 años corridos de dominio casi total de las instancias del Estado.



Sin embargo, entre mayo y junio de este año esa idea parecía desvanecerse porque el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez y el secretario general, Charlie Mariotti, así como otras figuras como el exvicepresidente, Jaime David Fernández Mirabal, expresaron su rechazo público a una alianza con sus antiguos compañeros de partido, ahora agrupados en el partido verde.



En una maratónica reunión del Comité Político del pasado 12 de junio, el sí sobre un posible acuerdo electoral con toda la oposición se impuso en la cúpula del partido morado.



En ese encuentro jugaron un papel clave la exvicepresidenta, Margarita Cedeño, Francisco Javier García, Carlos Amarante Baret y Domingo Contreras.



En los hechos, ese grupo se impuso ante las principales autoridades y los vicepresidentes Temístocles Montás y Juan Ariel Jiménez.



Pero la desconfianza sobre lo decidido fue tal que hasta se generó una confusión semántica en la rueda de prensa en la que se informó la controversial decisión en el PLD que ameritó ser aclarada, porque se dijo que la FP no estaría entre los partidos a conversar sobre un acuerdo.



Desde la acera de la FP, fueron más cautelosos en el manejo público del tema. Nunca rechazaron de manera tajante un acuerdo con sus antiguos compañeros de partido, pero aclararon que no le habían hecho ninguna oferta de alianza electoral al PLD, cuando ese partido expresó rechazo a un posible acuerdo.



Recientemente, el coordinador de la comisión de alianzas de la FP, Roberto Rosario, explicó que la participación de su partido en las conversaciones sobre un acuerdo con el PLD se hace a solicitud del presidente del partido blanco.



Labor de Miguel Vargas



Al presidente del PRD los dirigentes del PLD y de la FP le reconocen la labor de artillería para lograr un entendimiento entre morados y verdes que hasta hace poco parecía abortado por las declaraciones de los dirigentes de esa organización en contra de un acuerdo.



La mayor virtud que le atribuyen a Vargas en las negociaciones es su papel imparcial y la discreción con la que ha manejado el tema. Vargas tiene buenas relaciones con Danilo Medina, presidente y líder del PLD y con Leonel Fernández, presidente y líder de la FP.



Vargas apoyó a Medina en las elecciones de 2016 luego de firmar un acuerdo que facilitó la reforma constitucional de 2015 para la reelección de Medina. Para el 2020, el PRD volvió a firmar un acuerdo de apoyo electoral con el PLD.



Con Fernández, Vargas tiene buenas relaciones luego del famoso acuerdo de las corbatas azules firmado en 2009 para la reforma constitucional de 2010. Como político, el presidente del PRD se caracteriza por no hacer pronunciamientos personales ni hostiles contra sus adversarios políticos.



Igualmente, se sabe que desde hace un tiempo el PRD y Vargas tienen un acuerdo electoral avanzado con Leonel Fernández.



Cuando el PLD empezó a hacer declaraciones públicas que alejan la posibilidad de un acuerdo, Vargas en una jugada política estratégica fijó posición pública en favor de un acuerdo opositor.



“Vamos a hacer lo que estratégicamente nos conviene a nosotros como partido también, pero lo que predomina y prevalece en beneficio de toda la oposición es una alianza con toda la oposición”, dijo recientemente en la entrevista especial de elCaribe y CDN.

Nicolás Calderón, por la Fuerza Pueblo. Miguel Vargas, la figura clave para lograr un entendimiento que se veía lejos. Rubén Bichara figura de bajo perfil que ha sido clave en los acuerdos. Danilo Díaz, de los principales armadores del acuerdo con la FP en todo el país.

Proclaman candidatos mientras cierran acuerdo

Tanto el PLD como la FP han empezado a proclamar los candidatos municipales y a promover los aspirantes a cargos congresuales a pesar de que tienen conversaciones para una alianza más allá de lo municipal. Igualmente, Leonel Fernández avanza en la conformación de un frente opositor para apoyar los cargos congresuales, municipales y su candidatura para las elecciones de 2024. Fernández ya firmó con los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Demócrata Institucional (PDI), que encabeza Ismael Reyes. También logró el apoyo del Movimiento Rebelde de Juan Hubieres y del Movimiento V República del exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Serían 12 los partidos que harán alianza con FP.