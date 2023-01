Durante los últimos días no se han registrado nuevos casos de cólera en La Zurza, que sigue bajo la vigilancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) por la incidencia que tiene la enfermedad en la comunidad.



Según el doctor Jesús Suardi, titular del área IV de Salud, hasta ayer no había casos sospechosos de la patología causada por el consumo de alimentos y agua contaminada.



“No hemos tenido nuevas eventualidades (…), han aparecido quizás uno que otro pacientes con algunas evacuaciones pero quedan descartadas porque no han sido repetitivas y posiblemente sean algunas parasitosis por otras causas”, expresó.



Dijo que en los hospitales móviles que tienen instalados en la zona desde hace 21 días, se han atendido emergencias pero concernientes a otras condiciones de salud como hipertensión y cefalea. No obstante, afirmó que se mantendrán en el lugar hasta que las circunstancias lo determinen.



Los enfermos



El galeno señaló que las personas que han resultado afectadas con el padecimiento están en sus casas, hidratadas y compartiendo con familiares y amigos.



Manifestó que Salud Pública y otras instituciones continúan educando a los residentes de la barriada a tomar las medidas de prevención para evitar la enfermedad.



Sin embargo, sigue siendo difícil para las autoridades impedir que las personas, sobre todo los menores de edad, dejen de utilizar el agua de las pozas para bañarse, que pese a que fueron cloradas todavía tienen basura que pueden producir cólera, leptospirosis y otras afecciones.



Según el órgano rector de la salud, desde que la enfermedad reapareció en el país el pasado mes de octubre se han detectado 10 casos, dos importados y ocho localizados en La Zurza.