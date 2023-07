Email it

BARAHONA.- Con motivo del fallecimiento de Ángel Luis Panela Ceballos, ex luchador antitrujillista, ex comandante guerrillero y ex combatiente constitucionalista de la Guerra de Abril de 1965, el Ayuntamiento declaró este viernes 28 día de «Duelo Municipal».

La resolución, número 08/23 emitida por el Consejo de Regidores, está firmada por Lyseidy Báez, presidenta, el alcalde Mictor Fernández y Escolástica Santana Peña, secretaria.

«Patnela Ceballos fue un munícipe destacado, identificado con su país, su pueblo y la región, de alta solvencia moral y de gran valor histórico para la nación, pues tuvo una participación heroica en la gesta de abril de 1965”, dice textualmente uno de los párrafos de la resolución declaratoria.

La resolución que dispone la declaratoria de “Duelo Municipal” en Barahona, por el fallecimiento del distinguido munícipe, fue entregada a los familiares directos de este para que la conserven como documento histórico.

Patnela Ceballos, quién a la hora de su deceso por problemas de Salud tenía 85 años, nació, en esta ciudad el 5 diciembre de 1938. Diversas personalidades e instituciones, entre estas la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Barahona, reconocieron los aportes del combatiente anti trujillista, catalogándolo como un revolucionario a favor de los mejores intereses y causas del pueblo dominicano.

Desde muy joven, Patnela se opuso al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina a sabiendas que esto podría haberle costado la vida a èl y sus familiares.

Se recuerda que el fallecido junto a otros jóvenes nativos fue un acérrimo opositor al golpe de Estado perpetrado por militares y empresarios contra el Juan Bosch la madrugada del 25 de septiembre del 1963.

Tras ser derrocado Bosch, Ángel Luis Patnela se convirtió en comandante del frente guerrillero «Francisco del Rosario Sánchez», que se internó en las lomas del municipio de Enriquillo, en la costa de esta provincia, pidiendo el retorno al poder de Bosch y la constitucionalidad.

Este frente guerrillero operó bajo las orientaciones de Manolo Tavares Justo del Movimiento Revolucionario 1J4 de Junio, quién encabezó un otro grupo guerrillero en Las Manaclas de la zona del Cibao pidiendo la vuelta al poder de Juan Bosch.

Tras estallar la Revolución de Abril del 1965, cuyo objetivo era el retorno de Juan Bosch, Patnela Ceballos junto a otros jóvenes barahoneros se incorporó a esta Gesta Patriótica que fue tronchada por la intervención del gobierno de los Estados Unidos de ese entonces que envìo a Dominicana 42 mil marines.