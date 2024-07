Bomberos intervienen camión de GLP al que le cambiaron una válvula en medio de una comunidad 

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Técnicos del cuerpo de bomberos de Santiago intervinieron un camión suplidor de Gas Licuado de Petróleo GLP, que le estaban cambiando una válvula en una zona residencial debido a la peligrosidad que representa este tipo de trabajo el cual debe hacerse en otro lugar que no representa tanto peligro.

El intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago Alexis Moscat dijo que evacuaron algunas familias cercanas al lugar donde le cambiaban la válvula de cierre rápido con una botonera que sirve de paro de emergencia rápida, al pequeño camión suplir de la empresa Cocaleca Gas que realiza servicios a domicilio, en un hecho ocurrido en la calle uno del sector El Ensueño de esta ciudad.

“Es un trabajo que se hace manual, en talleres especializados y autorizados y no en zonas residenciales, cuando llegamos pensamos que estaban dando un servicio y no haciendo el cambio de válvula, por lo que procedimos a detectar si había alguna fuga y tras comprobar que no la había se le entregó el vehículo a su dueño que reside en la referida comunidad de El Ensueño” dijo el intendente del cuerpo de Bomberos Alexis Moscat.

Alexis Moscat entiende que ese tipo de trabajo se realizan en las afueras de la ciudad y no en zona pobladas y céntricas, por lo que tras la intervención estuvieron unidades del Sistema 911, miembros de la policía nacional quienes colaboraron con el alto parlante de la unidad para la evacuación de algunas familias y se fueran a un lugar seguro, además de emitir mensajes de alerta.

Moscat aclaró que son otros organismos los que están autorizados para incautar el vehículo en caso de alguna irregularidad por lo que el trabajo de los bomberos fue el de intervenir y evitar que se produjera una mala práctica con el cambio de una pieza en un vehículo cargado de GLP.