Un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados tiene por objetivo designar con el nombre “Eligió Blanco Peña (El Pay)” al sector “Ensanche Kennedy” así como cambiar los nombres a 16 de sus calles y puentes peatonales.



La iniciativa de ley fue depositada en el órgano legislativo el pasado dos de noviembre por el diputado oficialista Jesús Ogando y remitida a estudio a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales el 09 de diciembre de 2022.



Una de las razones para presentar la pieza es el reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que trascienden en la sociedad, inculcan valores auténticos y sirven de ejemplo para el fortalecimiento de las presentes y futuras generaciones.



Si el Congreso Nacional aprobara la legislación, el sector comprendido dentro del triángulo formado entre las avenidas Máximo Gómez, San Martin y Jhon F. Kennedy (Ensanche Kennedy) pasaría a llamarse “Ensanche El Pay (Eligio Blanco Peña)”, que es un ciudadano que residió en ese sector por más de 40 años.



El proyecto de ley, que tiene el respaldo de más de 20 legisladores de distintos partidos políticos, explica que sin los aportes de “El Pay”, la referida demarcación no sería lo que es hoy. Ante ello y tras resaltar lo que él significa para la lucha campesina en la República Dominicana, afirma que su nombre debe aparecer con letras doradas.



La Alcaldía del Distrito Nacional tendrá la responsabilidad de colocar tarjas en lugares estratégicos en cada una de las calles y peatonales del sector con los nombres y una breve biografía de los personajes asignados.



Para la ejecución de la normativa legislativa, los fondos provendrán de los recursos asignados a la Alcaldía en la Ley de Presupuesto General del Estado.



Nombres de las calles



La calle que hoy lleva el nombre de “Respaldo Kennedy”, que entra desde la Av. J. F. Kennedy cerca de la Av. Ortega y Gasset y que vuelve a salir a la Av. J.F. Kennedy cerca de la calle Ramón Cáceres, en el proyecto legislativo se designa con el nombre “Adolfo Rodríguez”.



Este personaje fue presidente de la junta de vecinos más grande del sector por más de 10 años e hizo aportes considerados significativos a las soluciones de las principales problemáticas que afectaron a esa colectividad durante su gestión, además de que vivió allí por más de 40 años, hasta su deceso.



Asimismo, se designa con el nombre “Pedro -Héctor- Ogando” la calle que hoy lleva el nombre de “Respaldo 29”, que entra desde la Av. J. F. Kennedy cerca de la Av. Máximo Gómez y que no tiene salida vehicular.



Héctor Ogando fue diputado y es padre de Jesús Ogando, proponente de la iniciativa. Al momento de llegar al sector (donde aún reside), en enero de 1979, era diputado, y junto con Adolfo Rodríguez fue parte de la junta de vecinos más grande de la comunidad por más de 10 años en donde hizo aportes.



La iniciativa, que entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación, busca designar con el nombre “Miguel Aladino Abreu Collazo” a la calle que hoy lleva el nombre de “Calle Primera”; “Fernando González Tirado (Fernandito)” a la “Calle Segunda”; “Doña Célida (Ana Rosa Paulino)” a la calle “Juan José Duarte”; y “Doña Sosota (Andrea Carmona)” a la “Calle Segunda” que entra desde la calle que se llamará “Doña Gélida” y que no tiene salida vehicular.



También, se designa con el nombre “Señor Pueblo (José Payans)” la “Calle Respaldo Cuarta”; “Profesora Doña (Freddy, Fredesvinda Solano)” la “Calle Respaldo San Martin”; “Don Elio Meló” la calle “Respaldo Ramón Cáceres”; “Dominican Kid (Luis Santos)” la calle Cuarta; y “Don Cheo (José Dolores Pichardo)” la calle que entra desde la calle que se llamaría “Señor Pueblo (José Payans)” y que no tiene salida vehicular hacia la Av. J. F. Kennedy.



Congreso y ayuntamientos pueden nombrar demarcaciones y calles



Jesús Ogando, al señalar que tanto el Congreso como los ayuntamientos tienen facultad para asignar nombres a sectores y calles, dijo que la diferencia entre ambos radica en que el órgano bicameral puede establecer nombres mediante una ley, no así los cabildos.



En ese sentido, explicó que cuando una demarcación o calle tiene el nombre por ley, solo el Congreso puede modificarlo, ya que “solo una ley puede modificar otra ley”.

Recibirán nombres de destacados del sector

El proyecto de ley de reforma al Ensanche Kennedy designa con el nombre “Peatonal Don Goyito (Gregorio Carela)” el peatonal que entra desde la calle Juan José Duarte hasta la mitad y luego Doña Cuca (Rosa Francisca López) hasta salir a la calle que se llamará “Pedro -Héctor- Ogando”. Se designa con el nombre “Peatonal Don Luis Linares”, el peatonal que entra desde la calle que a partir se llamará “Doña Gélida (Ana Rosa Paulino)” y que sale a la Calle Juan José Duarte; y “Peatonal Camacho” (Ángel María Camacho Lantigua) el que va desde la calle que se llamará “Pedro -Héctor- Ogando’’ hasta la Calle Ramón Cáceres. Además, se designa con el nombre “Peatonal Doña Chepa (Ana María Gómez López)” al peatonal que entra desde la calle se le llamará “Pedro -Héctor- Ogando” hasta la Calle Juan José Duarte; y “Peatonal Hermanos Rodríguez (Samuel y Williams)” el peatonal que entra desde la calle que se llamará “Pedro -Héctor- Ogando” y que no tiene salida hacia la calle Juan José Duarte. Se recuerda que “El Pay” se opuso a la tiranía Trujillista, cayó preso a los 19 años, llevado a la cárcel de La Victoria, y tuvo una destacada participación en la Revolución de Abril de 1965.