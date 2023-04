Cámara de Diputados decidirá si procede o no un juicio político contra Miguel Gutiérrez

Email it

Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacho, remitió a la Comisión de Disciplina del órgano legislativo la carta enviada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la que solicita sea iniciado un proceso disciplinario al diputado oficialsta Miguel Gutiérrez Díaz, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La comitiva, presidida por Sandro Sánchez (PRM), deberá rendir un informe al Pleno «lo antes posible», para que el hemiciclo decidía si procede o no un juicio político contra el legislador.

Al hablar desde la sesión ordinaria, Pacheco se refirió a los artículos 88 de la Constitución y 32 del Reglamento Interno de la Cámara.

Su posición es en el marco de que el legislador aún no ha sido sentenciado. De ser efectivo el juicio político, el diputado podría ser destituido y otra persona ocupar su curul.

Con la remisión del documento se busca que la Comisión de Disciplina tome las previsiones de lugar y analice la situación y los citados artículos para luego, tras la ponderación del Pleno, se tenga que tomar una decisión o no de establecer si Gutiérrez Díaz se le hace un juicio político.

De acuerdo al titular del órgano parlamentario, «es bueno que el país sepa» que la Cámara, hasta tanto no se dieran «una serie de condicionantes y en virtud de que el diputado apresado no ha sido condenado y tiene una sentencia definitiva, nosotros hemos analizado muy bien la situación; no podíamos tomar ninguna determinación».

En ese línea, aclaró esa situación ahora «no ocurre», porque el artículo 88 de la Constitución establece la obligatoriedad, asunto que «no ha estado ocurriendo» por la situación que todos conocen.

Al hacer énfasis en el artículo 32 del Reglamento, indicó que el diputado de Santiago debe participar en las sesiones, lo que no ha ocurrido.

Alfredo Pacheco también señaló algo «que no pide la comunicación». Y es que cuando la comitiva rinda su informe, el Pleno decida si al legislador se le paguen o no los salarios retenidos.

«Yo creo que no», comentó el congresista.

Agregó, además, que «hace un tiempo» lleva un proceso judicial con los abogados que representan al imputado, ya que la Cámara, cuando se enteró de la detención del legislador, decidió no pagarle salarios, viáticos ni ningunas de las prerrogativas que reciben los diputados.

Apresamiento de Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez Díaz fue arrestado la noche del lunes 17 de mayo del 2021 cuando llegaba en un vuelo comercial desde República Dominicana a la terminal de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Gutiérrez fue detenido de inmediato por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones de narcotráfico internacional en su contra.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) explicó que la detención del legislador forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana.