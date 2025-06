La intención de establecer un horario laboral escalonado en el sector público como una salida emergente para descongestionar las tupidas vías de la capital no es nueva.



Desde 2016 el Ministerio de la Administración Pública empezaba a acariciar la idea, al punto de que se creó una comisión para realizar las consultas y estudios necesarios a fin de analizar la pertinencia de un cambio de horario en el sector público que impacte en la circulación vehicular en las horas pico.



Para esa fecha, ganaba respaldo el planteamiento del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (Codait) de establecer horarios diferidos entre las instituciones públicas, empresas privadas y centros educativos.



Para ese entonces, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, confirmaba que la propuesta de que los empleados entren a las 7:00 de la mañana, ya se estaba considerando con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. En declaraciones a la prensa, el funcionario dijo que se trataba de una posible solución para descongestionar el tránsito en el Distrito Nacional e incluso habló de que podría implementarse en otras ciudades. Sin embargo, todo se quedó en teoría.



Para 2021, cuando cursaba el primer año del Gobierno de Luis Abinader, se anunció que la propuesta que concitó el apoyo mediático del sector público y captó la atención de la opinión pública en el período 2016-2017, sería “desempolvada” y presentada una vez más ante la Presidencia de la República por su propulsor José Miguel Fernández, miembro de la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES).



Se dijo que la misma sería presentada en el marco de las discusiones para la transformación del transporte: una de las trece reformas contempladas por el Poder Ejecutivo. Según la iniciativa del Codait, la jornada en el sector privado comenzaría a partir de las 9:00 a.m. y concluiría entre las 4:00 a 5:00 de la tarde, mientras en el sector público comenzaría desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Para aquellas instituciones de servicios primarios y recurrentes, se establecieron dos horarios.