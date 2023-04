A dos meses de haberse inaugurado la circunvalación de Azua todavía no se ha automatizado el sistema de cobro de peaje, por lo que esto se hace manualmente.



El cobro del peaje a los vehículos livianos y pesados lo hace una persona vestida con un chaleco del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, quien a su vez se lo pasa a otra persona que está sentada en el área habilitada para los cobros.



De manera voluntaria, los conductores se detienen en el área para pagar el costo de transitar en los 13.5 kilómetros de carreteras pero se desconoce de qué modo el Ministerio o el Fideicomiso RDvial fiscalizan la cantidad de recursos recaudados en el peaje puesto que no hay un sistema que permita establecer cuántos vehículos y la categoría de los que transitan diariamente por esa vía.



En las estafetas donde no hay colocados brazos mecánicos se describe que el precio que deben pagar los vehículos categoría I, II, III, IV y V, tienen un costo que va de los RD$100 hasta los RD$600.



El Fideicomiso RD Vial informó el lunes que los peajes del país que abarcan la red vial recaudaron un monto de RD$146,340,171 durante el asueto de la Semana Santa, incluyendo ahí el de la circunvalación de Azua.



En el comunicado, el director de RDVial, Jean Luis Rodríguez, dijo que dentro de las obras construidas e inauguradas por la gestión del presidente Luis Abinader con fondos del Fideicomiso RD Vial y del Ministerio de Obras Públicas está ese tramo.



Dijo que “agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias que componen las regiones sur, sur-central y suroeste”.



Seguridad del personal



¿Cómo se cuantifica de manera fidedigna y transparente la cantidad de vehículos y recursos recaudados en una vía donde todo se hace manualmente, amparado en la buena voluntad del conductor?



Lo antes cuestionado no solo supone un aspecto en términos de transparencia, también tiene que ver con la seguridad del personal humano que está parado en la vía en espera de que el conductor del vehículo, cualquiera que sea la categoría, le pase el monto que debe pagar por usar la vía pública. Si algún chofer decide evadir el pago ¿Cómo lo detendrían?



La obra, según las palabras del presidente de la República, tuvo un costo de RD$5,000 millones y representa un impulso al gran Circuito Vial Sur, diseñado de manera muy consciente para facilitar la movilidad en toda la región, con la adecuación de carreteras y la construcción de nuevas vías.

Pocos kilómetros por el mismo precio que otras

El proyecto, que según las actuales autoridades, solo tenía un 30% de avance en los ocho años de la administración de Danilo Medina, empieza en la entrada de la ciudad de Azua, hace un recorrido de 13.5 kilómetros para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad de Los Jovillos, y muy cerca de la Zona Franca de Azua. Otras circunvalaciones tienen más kilometraje y el precio es el mismo.