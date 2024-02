Con sesiones en cada cámara legislativa y convocando para este miércoles, el Congreso Nacional dejó abierta ayer la primera legislatura ordinaria del año 2024, a cerrar el próximo 26 de julio.



Al cumplirse el 180 aniversario de la Independencia Nacional, los senadores y diputados dieron inicio a la agenda de trabajos legislativos que serán tratados en los 150 días siguientes.



“Quedan iniciadas las labores correspondientes de la primera legislatura ordinaria del año 2024 y la legislatura queda formalmente abierta”, señaló Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, frente a las bancadas partidarias que componen el órgano parlamentario. Tanto Pacheco como su homólogo en el Senado, Ricardo de los Santos, convocaron sesión para hoy a las 10:00 de la mañana.



Tras dejar abiertos los trabajos, los plenos de las cámaras legislativas, en sincronía con el tiempo, se pusieron de pie para escuchar las notas del Himno Nacional y salva de 21 cañonazos. Luego fueron asignadas las comisiones para la entrega de una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo al día y recibir al presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.



De los Santos destaca labor del Poder Legislativo



Ante la reunión conjunta en el salón de la Asamblea Nacional del Congreso para presentar al presidente Luis Abinader en su cuarta rendición de cuentas, el titular del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la labor que realiza el Poder Legislativo, y valoró como positivo que las cámaras Baja y Alta concilien temas, logren consenso y unifiquen criterios. Sin embargo, el representante de la provincia Sánchez Ramírez no mencionó en su discurso iniciativas aprobadas ni las que el Congreso estaría conociendo en esta legislatura ordinaria.



De los Santos expresó: “Estos acercamientos entre ambas cámaras han permitido llevar a cabo una gestión exitosa para el bienestar de la República Dominicana, y aseguró que continuaran trabajando unidos, impulsando leyes orientadas a lograr las grandes transformaciones que requiere la sociedad.



“La confianza que la amplia mayoría del país ha depositado en nosotros, lo que constituye un compromiso para superar desafíos y seguir avanzando hacia un mejor futuro lleno de esperanza, estamos seguros que seguiremos cambiando, es de nuestro interés, la prioridad del pueblo dominicano para seguir avanzando por el camino correcto”, manifestó.



¿En qué trabajarán los legisladores?



Ayer, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados no hicieron mención de las piezas legislativas a trabajar en esta primera legislatura ordinaria, no obstante se han referido a algunas de ellas en otros escenarios.



Se espera que el Congreso trabaje con los proyectos de reforma al Código Penal, de Seguridad Social (Ley 87-01), de Agua, Código Civil, Hidrocarburos, entre otros. También está pendiente la modificación a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, observada por el Poder Ejecutivo.