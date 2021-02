Conozca las últimas modificaciones a Ley 28-01

La Ley 28-01 original tiene 9 artículos, la pieza propuesta por los senadores 8 y la de los diputados 26.

Los desacuerdos recientes en el Congreso Nacional con relación a la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Incentivo Fronterizo, fue que los diputados modificaron varios artículos y agregaron otros que, de acuerdo a los senadores, dejarían sin efecto los incentivos que obtienen las empresas fronterizas amparadas en esa ley.

Uno de ellos es el artículo cuatro, que dice que los beneficios establecidos en la presente ley no podrán extenderse a las instalaciones y operaciones fuera del territorio de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo de las empresas clasificadas.

Dicho artículo comprende el disfrute de la exención de impuestos para las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas, metalúrgicas, y todo tipo de empresas constituidas conforme a las leyes dominicanas y las que clasifiquen en este régimen sobre las operaciones o actividades que realicen EXCLUSIVAMENTE en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Pina, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

El numeral cinco de dicho artículo libra del pago del 50 % del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para la adquisición de insumos y materia prima utilizada en la adquisición de bienes no exentos del Itbis, cuando el proyecto original contempla una exención del 100%.

“Cincuenta por ciento del ITBIS para la adquisición e importación de insumos y materia prima utilizados en la producción de bienes no exentos del ITBIS conforme a la legislación tributaria vigente”, subraya la pieza.

Otra de las diferencias es por el artículo ocho, sobre la creación del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCZEDF), el cual estará agregado al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES e integrado por el titular de Industria, Comercio y Mipymes, quien lo presidirá; el ministro de Hacienda, o un representante; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el de Agricultura, o un representante.

También por el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana, (CEI-RD), o su representante; el director general de Aduanas, o su representante; y el director ejecutivo de la Oficina Técnica del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCZEDF), quien fungirá como secretario, CON VOZ, PERO SIN VOTO. Además, cinco representantes de las siete provincias, que integran la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, dos por la Región Noroeste, y tres por la Región Sur.

El articulo 23 subraya que “las empresas que de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la Ley No. 28-01, que hayan excedido el periodo de aprovechamiento posterior a la expiración del periodo de vigencia general de veinte años, quedaran regidas por dicha legislación hasta que termine su periodo de beneficio; posteriormente deberán renovar su clasificación bajo los términos de la presente legislación”.

La iniciativa de los diputados, en al artículos 25, deja sin efecto la Ley No.28-01, del 1 de febrero de 2001, y sus modificaciones, así como también el decreto No.539-05, del 28 de septiembre de 2005, que crea el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 28-01, y cualquier otra disposición legal contraria a esta legislación.

Reacciones

Ante esas modificaciones, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Faride Raful, explicó en la última sesión, que las reformas que introdujo la Cámara de Diputados transformaron la Ley y eliminaban el espíritu real de la iniciativa, que ya se había consensuado con los sectores productivos, empresariales e industriales.

Adelantó que en la comisión bicameral, que también preside, se comprometió a modificar la Ley con menos prisa, y que no era posible aprobar los nuevos artículos que la Cámara de Diputados introdujo, “y como partido y gobierno estamos comprometido de no dejar sin esa ley a los pueblos fronterizos”.

Mientras que el senador Antonio Marte, en una entrevista que concedió a elCaribe, deploró la incorporación de empresarios al Consejo.

“Ese Consejo en 20 años no se reunía nunca, por eso no creció en empresas, nunca se reunieron, y vuelven ahora. Nosotros sacamos ese Consejo por ley y ellos lo pusieron otra vez, y propusieron además que los empresarios sean parte de Ley. Entonces, cuando esos dos se juntaran, ADEPRO y los empresarios de aquí, ¿qué empresa va a entrar al país? No iban a dejar que entrara nadie, porque quieren centralizar la ley hacia ellos solamente y solo tener los beneficios”, señaló.

La pieza del Senado

Se trae a colación que el artículo seis de la ley que introdujo el Senado, se crea el Consejo dependiente del Ministerio de la Presidencia e integrado por el presidente del Consejo, designado por el presidente de la República, con voz pero sin voto; el ministro de Industria, Comercio o su representante; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, o su representante; y un representante de cada una de las siete provincias que abarca esta ley.

Igual, se aprobó que los integrantes del Consejo establecidos en el literal, se escogerán en consenso por los alcaldes de los municipios de cada una de las provincias citada en la ley, un regidor diferente al partido político del alcalde, elegido por la Sala Capitular de cada municipio de los que integran la provincia y un representante de la Cámara de Comercio y Producciógn de cada provincia.

Ante lo señalado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo en Despierta con CDN que la iniciativa se aprobará cuando se llegue nuevamente a una mesa de diálogo, porque, alegadamente, algunos legisladores han incurrido en “politiquería barata” con la Ley 28-01.

Conocerán proyecto este miércoles

El pasado sábado el presidente Luis Abinader consensuó con los representantes de las cámaras legislativas, llegando a un acuerdo, y prometió que el proyecto será presentado este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados.

La Ley 28-01La Ley 28-01 se promulgó por el entonces presidente de la República Hipólito Mejía con el objetivo atender a las provincias y regiones más necesitadas del país con la creación de empleos y para que los fronterizos no huyan de sus pueblos hacia las ciudades, generando cordones de miseria.

Para ello, el gobierno dotó de exoneraciones de impuestos y facilidades a las empresas que se instalen en las provincias fronterizas. La ley venció el primero de febrero de este año.

Comisión avanza nuevo proyecto de ley sobre incentivo fronterizo

La comisión bicameral que estudió la Ley No. 28-01, que da incentivos a las empresas que se instalan en las provincias fronterizas, avanza en la elaboración de un nuevo proyecto de ley tras consensuar el pasado sábado con el presidente de la República, Luis Abinader, y llegar a un acuerdo en conjunto.

“Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de ley ya consensuado que será presentado para fines de aprobación a la Cámara de Diputados el próximo miércoles en la sesión. Nosotros esperamos que ahí el proyecto se apruebe en dos lecturas con los diputados”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Los puntos fundamentales acogidos en la reunión de seis horas con el jefe de Estado fueron: que las empresas fronterizas podrán vender sus productos en todo el país (puesto que en el proyecto de ley del diputado Darío Zapata no se expresaba con claridad); las empresas que importen materias primas nacionales, si estas se producen en República Dominicana, pagarán sus impuestos; y que cada empresa tenga la posibilidad de agotar su proceso productivo en la frontera y hacer el proceso de comercialización sin mayores inconvenientes.

También, se formará un consejo de seis personas, integrado por un representante de las siguientes instituciones gubernamentales: Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo; Industria y Comercio, Agricultura, Hacienda, Aduanas, DGII y una persona que nombrará el Presidente. Asimismo habrá un representante por cada una de las provincias (siete personas), quienes tendrán derecho a participación en las reuniones del consejo, pero no a votar.

De acuerdo con legisladores, la nueva pieza podría tener alrededor de 20 artículos.

Parte de los aspectos consensuados fueron el de las penalidades a las empresas que infrinjan las leyes que establezca la nueva iniciativa.

“No es posible que usted haga como una empresa espejo y usted agarre y ponga un quiosco en una empresa fronteriza con una ley y esté operando en otra provincia; será penalizado con el doble de los impuestos dejados de pagar”, dijo Dionis Sánchez a elCaribe.

El proponente de la Ley 28-01 en el Senado, adelantó que para un empresario disfrutar de los beneficios estipulados en la nueva legislación tendrá que instalar su empresa en uno de los pueblos fronterizos. También, la nueva pieza contempla una duración de incentivo fronterizo por 30 años a partir de la instalación de la empresa.