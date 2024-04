El ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró ayer que no hay manipulación de datos en las estadísticas que se ofrecen cada semana en la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, como lo denunció el expresidente de la República Leonel Fernández tras afirmar que existe una inconsistencia en los números.



Al participar en la entrevista central del programa Despierta con CDN, el titular del Ministerio de la Presidencia indicó que no tiene la menor idea de dónde Fernández saca esa información. Dijo que tendrá que probar ese alegato, al asegurar que las estadísticas acumuladas en lo que va de año son de 384 muertes y que el promedio en los números de esta gestión ronda el 11 %, que es el más bajo de todos los gobiernos anteriores. “No hay manipulación de datos. En 2024 van 384 homicidios acumulados en lo que va de año. Yo digo que él (Leonel) tiene que probar ese alegato. Yo no sé de dónde él saca los 39 homicidios acumulados en lo que va del año, porque esa cifra es incierta y yo la he explicado todos los lunes, porque esa es la ventaja, todos los lunes yo me paro frente a las cámaras, frente a la prensa y hablo de las cifras”, explicó Joel Santos.



“El tema de la inseguridad es un problema nacional, no es un problema que ni siquiera compete solamente al gobierno. Compete a todas las instituciones civiles, es un tema de visión”, indicó.



Aseguró que la seguridad ciudadana no es una solución de tres meses ni de dos meses. “El tema de la seguridad ciudadana es una contención, es un proceso de años y nosotros estamos conscientes como dice el mismo presidente en distintas ocasiones; un muerto, un homicidio, es mucho. Entonces, ese trabajo no se detiene, nadie puede cantar victoria. Es una lucha sin cuartel como dicen y que no termina nunca”, aseveró.



Al ser cuestionado sobre el debate presidencial, realizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios, aseguró que el presidente Luis Abinader ganó tres veces al presentarse en el evento que consideró como histórico.