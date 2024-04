La dominicana que mató a un chino, propietario de un negocio donde laboraba, en la República Dominicana, será entregada por las autoridades españolas en extradición el próximo lunes 6 de mayo.



Francelys María Furcal Rodríguez llegará a la República Dominicana bajo custodia de agentes de la Oficina Central de Interpol-Santo Domingo.



La ciudadana dominicana fue arrestada en agosto del 2023 en Madrid, luego de salir del país y estar acusada de haber matado a su jefe en la ferretería donde trabajaba tras una acalorada discusión en abril de 2022.



El Ministerio Público informó que la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, realizó las gestiones para lograr la extradición de la ciudadana.



El comunicado, indica que el Consejo de Ministros de España autorizó la entrega de la mujer en extradición a las autoridades dominicanas para su enjuiciamiento por la muerte del chino.



En enero de este año, en la Audiencia Nacional española, Francelys María pidió no ser entregada a su país, que la reclamaba y donde teme ser asesinada.



La ciudadana alegó en la vista de extradición que sufría “maltrato” en su trabajo, pero que no lo podía dejar porque tenía que hacerse cargo de sus hijos. “Yo sé que hice algo malo, pero no me quiero morir”, declaró la mujer, visiblemente conmovida, en la vista en la que la Fiscalía solicitó que se acuerde la entrega a República Dominicana.



El temor a represalias fue el principal argumento aportado para tratar de frenar la extradición a su país. Sin embargo, sus súplicas no fueron suficientes para que las autoridades españolas autorizaran la extradición de la ciudadana.



La travesía por cinco países



Antes de viajar a España, Francelys María Fulcar Rodríguez emprendió un viaje complejo. Salió del país el 22 de junio de 2022, dos meses después de cometer el crimen. Utilizó métodos fraudulentos para cambiar su apariencia y se dirigió a Medellín, Colombia, acompañada por otra persona, según informó la Policía Nacional.



Permaneció oculta durante 41 días en la ciudad de Pereira, Colombia, y luego, el 2 de agosto de 2022, utilizando la identidad de una ciudadana colombiana, salió de ese país con destino a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.



Posteriormente, el 7 de agosto 2022, salió del aeropuerto de São Paulo, Brasil, con rumbo a Doha, Qatar, para finalmente llegar a Barcelona, España, el 8 de agosto de 2022, procedente de París, Francia.

¿Cómo ocurrieron los hechos en abril de 2022?

La muerte del ciudadano chino Chen Zongxin, quien era el jefe de Franyelis María, se registró en la Ferretería Z&C, del ensanche Luperón, Distrito Nacional, en medio de una trifulca entre ambos.



Un video que se hizo viral en las redes sociales captó el momento en que la mujer atacó con un cuchillo a su jefe, al que le causó una herida que finalmente acabó con su vida, luego de que éste la agrediera.