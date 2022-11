Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la quinta parte de la población haitiana, es decir, cerca de dos millones de personas, han emigrado de su país, siendo Estados Unidos y República Dominicana los países que más cantidad de estos han recibido.

Según Datos de la Dirección General de Migración, entre enero y julio del 2022 se había deportado 57 mil 764 haitianos que se encontraban de manera irregular en el país, en los últimos cinco años la cifra totaliza los 248 mil 778 haitianos, representando el 99.7% de las deportaciones realizadas.

Conforme reseñan medios internacionales la mayor cantidad de haitianos a emigrado a Estados Unidos con unos 705, 361 en segundo lugar esta República Dominicana con 497,835 esta cifra corresponde al año 2017 y una subestadistica, el tercer país donde viven más haitiano esta Chile con 180,272 seguido de Canadá con 100,672 en el quinto lugar esta Francia con 85,042 haitianos y Brasil 32,796.

En un cuadro tendríamos el siguiente panorama: 57,713 deportados en el año 2017, para el 2018 la cifra descendió a 55,912, en el 2019 alcanzó su pico más alto con 67,496 repatriaciones, teniendo un descenso en el 2020 a 23,664 y en el 2021 fueron unos 44 mil 20 deportaciones, esas cifras posicionaron los reflectores en República Dominicana.

En ese sentido los nacionalistas aseguran que la conspiración contra la patria de Duarte ha arreciado en las últimas semanas, mientras que los prohaitianos de su lado entiende que muchas personas vinen en condición de apátridas en el país y que las deportaciones deben cesar.

Para el diputado reformista, Máximo Castro Silverio, las presiones internacionales solo buscan que la República Dominicana cargue con los problemas del vecino país.

“Estamos sujetos a presiones de esos organismos internacionales que de manera irresponsable no quieren ver ellos el problema de Haití y quieren que la República Dominicana cargue con esa carga que no podemos y siempre están presionando y siempre están presionando”, puntualizó Castro Silverio.

Sobre el particular Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados defendió el derecho soberano del país de regular y decidir acciones sobre extranjeros que residen en su territorio.

El foco de atención se centró en nuestro país desde mayo cuando el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, por sus siglas GARR empezó a denunciar ante los medios de comunicaciones que estaba deportando nacionales haitianos, en junio publicaron otra nota de prensa resaltando que entre los repatriados figuraban niños y la historia reciente empezó a escribirse.

GARR estima que cotidianamente son expulsados entre 300 y 700 haitianos desde tierras dominicanas. De acuerdo con reportes disponibles de la asociación, entre julio y octubre de 2022 han sido repatriados 34 mil 945 haitianos, pero República Dominicana no es el único país que está deportando ilegales.

En febrero del 2022, el gobierno del presidente Joe Biden alcanzó un hito. A bordo de su vuelo 198 de deportación o expulsión de personas a Haití, donde se contó al migrante número 20 mil en ser enviada desde la inauguración de su administración en 2021. La fecha marca también el momento en que 10 mil migrantes, en su mayoría provenientes de Haití, fueron vistos en las orillas del Río Grande en Texas, clamando por asilo u otras formas de protección.

A la fecha los deportados de Estados Unidos desde septiembre del 2021 y junio del 2022 suma 26 mil 727, la administración Joe Biden, deportó en su primer año de gobierno, casi tantos haitianos como los últimos tres presidentes estadounidenses combinados y todos recordamos las imágenes de los agentes de la Patrulla Fronteriza, montados a caballo arremetiendo haitianos que intentaban cruzar el río.

República Dominicana no firmó el Pacto Mundial sobre los Refugiados, una iniciativa de ACNUR presentando en la Cumbre de Marruecos en el año 2018, otros países que se negaron fueron Estados Unidos, Chile, y al menos 6 países de la unión Europea.

Ese pacto estaba sustentado en dos instrumentos internacionales de los que República Dominicana no es parte, tales como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y de 1961, que si bien el país lo firmó del 5 de diciembre de ese año, no lo ratifico.

Un dato curioso es que a pesar de que Estados Unidos se negó a firmar el pacto calificado como no vinculante en el año 2018, fue el que propuso en junio del 2022 la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección en la Cumbre de las Américas.

El presidente dominicano, Luis Abinader, recientemente optó por no firmar un tratado por que el mismo no había sido lo suficientemente debatido.

«No, nosotros fírmanos todas las declaraciones, pero no habíamos discutido el tema de la migración en términos de detalles y, en nuestra situación, es muy especial, y como no la habíamos discutido y no la habíamos tampoco consultado con el Consejo Nacional de Migración porque no nos dio tiempo al ser una propuesta que apenas tiene unos 10 días, pues decidimos no firmarla», refirió el mandatario.