La Cámara de Diputados, a través de una comisión especial, realizó ayer vista pública al nuevo contrato entre el Gobierno y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) que cursa en el órgano legislativo, en donde 27 personas de una lista de 28 expusieron sus consideraciones al respecto.



En el encuentro, que se extendió por más de dos horas y que no fue transmitido en vivo, ciudadanos de distintos sectores del país objetaron el acuerdo, al calificarlo de acelerado, abusivo y de ser “un cheque al contador”. Mientras varios abogados y representantes de la empresa francesa defendieron el contrato, el cual, según ellos, será beneficioso para el Estado dominicano.



La presencia e intervenciones de los representantes de Aerodom en la consulta pública, realizada en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso, no fue bien vista por miembros de la sociedad civil y legisladores de oposición, al considerar que éstos no deben participar en el encuentro, por ser parte del proyecto en cuestión.



En ese sentido, el diputado Héctor Darío Féliz (Pirrín), del PRM, dijo –a modo de hipérbole- que “el 80% de los turnos” han sido por representantes de Aerodom, pero que si sigue el procedimiento y no se les da el turno a los ciudadanos, no les van a escuchar.



Sectores se expresan



En contra del nuevo convenio, sometido en la Cámara Baja por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de noviembre, se expresó Erick Ortiz, del partido Opción Democrática (OD), quien afirmó que con las experiencias pasadas con otros contratos el Estado debió de ser más cauto.



Dijo que una sociedad que tuvo escándalos como el de Odebrecht, el Peaje Sombra y Barry Gold “uno esperaría que sean más precavidos al momento de tomar esas decisiones”.



Señaló que este contrato tiene una serie de cláusulas que son “muy abusivas” para el Estado dominicano. Al hacer un resumen de ello, indicó que cuando se hace un negocio, se debe de constatar tres factores, como la estabilidad, los riesgos comerciales y el nivel de inversión.



Ortiz, quien aplaudido por su exposición, ponderó que el Estado dominicano está asumiendo todos los riesgos comerciales al hacer la renegociación con la empresa francesa. Afirmó que si Aerodom no alcanza su nivel de rentabilidad, el Estado dominicano tendrá que compensarle esa inversión. “Esa concesión es un cheque al contador”, expuso.



De forma similar opinó Wendy Elizabeth Santiago, del Movimiento No Tenemos Miedo, quien denunció que el contrato representa “uno de los desfalcos más grandes de la historia” de la República Dominicana y que es “ilegítimo de pleno derecho”, porque es una contratación que paga al Estado un 10% de los beneficios netos recibidos, y no un 50%. “La Constitución lo aborta, porque no tiene un 50% que vaya a gravar hacia el Estado”, subrayó.



No obstante, Mónica Infante, directora general del Aeropuerto Siglo XXI, señaló que la empresa sí ha beneficiado al Estado dominicano y ha cumplido con todas las disposiciones establecidas en el contrato vigente.



Destacó que a partir del año 2035 Aerodom pagaría el 20% de los ingresos netos al Estado.

Entiende el país necesita conocer bien el contrato

Tras ser preguntado sobre el acuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que el tema de la elaboración de un nuevo contrato con la empresa Aeropuertos Dominicano Siglo XXI (Aerodom) es sensible, y que los dominicanos necesitan buenas explicaciones al respecto. A su llegada al Salón de la Asamblea Nacional, dijo que el documento fue publicado íntegro en la página web del órgano legislativo e indicó que muchas entidades lo han tomado del portal, pero que también está disponible para todo aquel que lo solicite.