La sesión ordinaria de ayer de la Cámara de Diputados estuvo marcada por un choque entre el legislador de la Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo y el presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco.



Al agotar un turno previo, Crespo denunció que desde el órgano congresual se apoyó una campaña “rastrera” y “difamatoria” en su contra, cuando él ha tenido una conducta “intachable” en toda entidad donde ha laborado.



Explicó que el pasado miércoles una persona llamada Aquiles Jiménez, “pagada”, inició un plan en su contra, el cual se ejecutó al día siguiente con el apoyo de varias instituciones del Estado, donde se vió involucrada la Cámara de Diputados.



Expuso esto a propósito de los señalamientos que se hicieron virales en las redes sociales la semana pasada, de que, supuestamente, la Embajada de los Estados Unidos le había quitado la visa por éste, alegadamente, ser investigado por recibir sobornos en la pasada gestión.



“Nunca fui acusado por Odebrecht; muy por el contrario. Tampoco tuve que hablar por el gobierno anterior para que me sacaran del expediente de Odebrecht; no he ido ni a una fiscalía, nunca me ha llamado la Procuraduría General de la República, y no me va a llamar, porque ando por la regla”, manifestó.



Pacheco reacciona



Alfredo Pacheco, tras explicar que los turnos previos no se responden, dijo que al tratarse de una acusación, contestaría a Crespo. “Alfredo Pacheco no usa bajezas, diputado, ni con sus peores adversarios, que usted no lo es ni lo ha sido, ni lo será. No se unte, que no lo va a ser”, dijo.



En ese sentido, encomendó a la Comisión Tecnología de la Información para que haga una investigación, y aclaró que si se ve involucrado en la denuncia, renunciará como presidente de la Cámara y como diputado, “porque yo no uso ese método”, indicó.