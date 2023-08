Email it

El Ministro de Agricultura, Limber Cruz, ofreció un balance preliminar sobre los impactos de la tormenta tropical Franklin en la agricultura dominicana.



Según Cruz, la demarcación más afectada en términos agrícolas ha sido Azua, donde se han registrado daños significativos en cultivos.



“Las zonas afectadas hasta el momento, Azua es donde más daño nos han presentado. Ahí nos reportaron una 3 mil tareas de bananas, no quiere decir que están totalmente eliminadas pero si tienen daños”, expresó en el programa Despierta con CDN.



Agregó que e esa región se han reportado daños considerables en alrededor de 3,000 tareas de plantaciones de bananas.Aclaró que no todos los cultivos han sido totalmente eliminados, aunque han sufrido daños considerables debido al paso de la tormenta.



Cruz comunicó que estas declaraciones están basadas en un informe preliminar, lo que significa que la evaluación completa de los daños aún está en curso y podría haber cambios en la situación. Además de Azua, el Ministro compartió información sobre otras áreas afectadas:



Precisó que en la parte norcentral del país, específicamente en las provincias Monte Plata, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal, se han registrado inundaciones en la Hacienda Estrella, afectando los cultivos de arroz.



La zona de Yamasa también fue impactada, con daños en los cultivos de auyama, yuca y maíz. Además del reporte de problemas de infraestructura en los caminos vecinales.



En contraste, en las provincias La Vega, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel, ubicadas en la región norcentral, no se han registrado daños significativos.



Las provincias Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, tampoco han reportado daños en sus cultivos.