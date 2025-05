El rescate con vida de Cheilin Vizcaíno, una niña de 13 años que cayó en una alcantarilla la tarde del jueves debido a las fuertes lluvias en el sector Lavapiés, de San Cristóbal, ha generado tanto alegría como cuestionamientos sobre la eficiencia del sistema de emergencia del país.



El incidente ocurrió durante un aguacero que provocó el desbordamiento de varias cañadas en la zona. Según testigos, Cheilin fue arrastrada por la corriente y cayó dentro de una alcantarilla abierta, desapareciendo de la vista de los presentes.



Equipos de rescate conformados por miembros de la Defensa Civil, los bomberos locales, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudieron al lugar y trabajaron durante varias horas en las labores de búsqueda.



Sin embargo, fue después de la medianoche cuando dos hombres de la comunidad, decididos a no rendirse, ingresaron por su cuenta a la alcantarilla y, tras una peligrosa maniobra, lograron localizar y sacar con vida a la menor. El acto fue recibido con júbilo por los comunitarios, que no tardaron en expresar que las autoridades oficiales no pudieron rescatar a la menor.



Tras el rescate, Cheilin fue trasladada a un centro de salud, donde permanece bajo observación médica sin que hasta el momento se reporten complicaciones graves.



La situación ha encendido el debate público sobre la preparación y compromiso de las autoridades de emergencia, y muchos ciudadanos han cuestionado si la niña habría sido encontrada a tiempo por la búsqueda oficial.



“No abandonaron la búsqueda”



Miembros de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos aseguraron que no suspendieron la búsqueda de la niña que cayó en una alcantarilla en Lavapiés y que tampoco abandonaron el área.



En una rueda de prensa junto al alcalde San Cristóbal, Nelson de la Rosa, informaron que en el momento que rescataron la menor, ellos se encontraban a la orilla del río con drones.



“Nosotros no suspendimos la búsqueda en el área, sino en la entrada del lugar (refiriéndose al desagüe)”, dijo Alberto Ceballos, representante de la Defensa Civil.



Ceballos afirmó que parte de su labor corresponde a también salvaguardar la vida del equipo de rescate.



El alcalde Nelson de la Rosa explicó que la rápida intervención en tres puntos críticos del sistema de drenaje en el sector Lavapié fue clave para evitar el desbordamiento de una alcantarilla en la que cayó la adolescente, durante las fuertes lluvias registradas el pasado jueves.



“Gracias a estas acciones preventivas, la joven pudo ser rescatada con vida tras más de seis horas de intensa búsqueda” expresó el alcalde.



Según explicaron, la excavación de tres puntos verticales cada 50 metros, cercanos a los registros del sistema pluvial, permitió la oxigenación y el flujo adecuado del agua, evitando que la tubería de 48 pulgadas se rebosara.

COE cancelará personal que abandonó búsqueda

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, calificó como inaceptable que los organismos de socorro hayan suspendido la búsqueda de la niña.



Durante una rueda de prensa, Méndez afirmó que dio instrucciones precisas para garantizar que no se detuviera la búsqueda hasta dar con el paradero de la menor. “Lamento muchísimo lo ocurrido. Di instrucciones claras para que las brigadas no se retiraran hasta encontrar a la niña. Ese no es el accionar que representa al COE. La persona responsable será cancelada”, afirmó el director del organismo.