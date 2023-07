Santo Domingo. – La presidenta del Círculos de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEVI), Damaris Patrocinio, aseguró que el presidente Luis Abinader no está interesando que República Dominicana tenga un nuevo Código Penal.

«No lo vamos a tener antes del 2024, porque el presidente de la República no quiere Código Penal», señalo al ser entrevistada por Lorenny Solano para el programa Dominicana Buenas Noches.

La activista provida sostuvo que la pieza, que fue ya aprobada por el Senado de la República, no ha podido ser concluido en la Cámara de Diputados debido a que Abinader está comprometido con la agenda internacional proaborto.

«Si le llega el código penal como salió del Senado y llega aprobado por la Cámara de Diputados, tendrá que promulgarlo ¿qué excusa tiene, o se va a convertir en un segundo Danilo Medina, que devolvió el código dos veces, después de ser aprobado en ambas cámaras?».

Patrocinio visitó personalmente la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para conocer por qué la iniciativa que se ordenó ser estudiada y analizada, se encuentra engavetada, teniendo como respuesta que «el nuevo Código Penal Dominicano no es urgencia en este momento, porque hay demasiado trabajo».

HACE LLAMADO A LA PRIMERA DAMA

La presidenta de FOMUDEVI calificó como «aberrantes» los programas de sensibilización en crianza positiva y en educación sexual integral que fueron lanzados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Gabinete de la Niñez y Adolescencia (GANA).

En ese sentido, dijo que es un programa “disfrazado, lleno de palabras bonitas, pero que son mentiras» y que la realidad es otra cosa: «no puedes trabajar un programa de prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas,

cuando en realidad estás fomentando las relaciones sexuales a temprana edad».

Explicó que esa guía señala que es normal que un niño o niña entre 2 y 6 años de edad, pueda masturbarse o tocarse los genitales en lugares públicos o privados, mirar o tocar los genitales de un amigo, hermano o hermana y mostrar los genitales a sus amigos o amigas, así como intentar ver a otras personas desnudas.

«Un niño de 2 a 6 años lo que necesita es que lo cuiden, lo bañen, le apapachen, lo duerman y pueda jugar en un ambiente saludable. No está pensando en masturbarse y en andar tocando a otro niño», indicó.

Recalcó que otras de las aberraciones de este programa es que dice que alrededor de los 9 años de edad, los niños pueden continuar masturbándose de manera más privada y que a partir de haber cumplido 13 años, es normal que comience a experimentar, besar y tocar, incluyendo el sexo oral y las relaciones sexuales.

Asimismo, hizo un llamado a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, para una reunión urgente, luego de dos años de habérsela solicitado, para discutir este tema y otros que tienen que ver con la niñez dominicana.

«Atención primera dama, a mí me da la impresión de que usted no está enterada y si lo está permitiendo, está equívocada. Yo le quiero decir que no tengo nada en contra de usted, pero me duele la niñez dominicana y le solicitamos que esas guías sean retiradas».