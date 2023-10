El Seibo.- Las Misioneras Dominicas del Rosario, Fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo hicieron un llamado este jueves a la “conciencia” al denunciar “atropellos” por parte de instituciones gubernamentales en contra de diferentes familias residentes en bateyes de esta provincia.

Explicaron que camiones de la Dirección General de Migración subieron, de forma violenta, a varias familias a camiones de la entidad y los trasladaron al Centro de Detención de Haina, en donde son avasallados sus derechos.

Mediante un comunicado, señalan que fue a eso de las 2:00 de la madrugada cuando se produjo el operativo, en el que sacaron a adultos y menores de edad, algunos incluso semidesnudos.

Detallan que los pertenecientes a la instancia gubernamental además se llevaron a Haina a personas con cédula dominicana, aun habiendo presentado su identificación “y que luego, al día siguiente, los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas evidencias”.

Condenaron la violencia y el abuso por parte de las autoridades, agregando que “acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a ‘no realizar repatriaciones durante horas de la noche (6:00pm a 8:00am), igualmente durante los domingos y días feriados’”.

Comunicado íntegro

Como Misioneras Dominicas del Rosario, Fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo, nos sentimos urgidos a pronunciar un llamado a la conciencia como ciudadanos de una misma Humanidad y como cristianos que creemos en un mismo Dios.

Denunciamos que se están cometiendo atropellos de instancias gubernamentales, como es la Dirección de Migración que, con conocimiento o no de sus autoridades, el pasado lunes 18 de septiembre en la madrugada irrumpieron en las casas de familias de los bateyes de El Seibo, las subieron violentamente en camiones y fueron llevadas al Centro de Detención de Haina vulnerando sus derechos.

Desde las 2:00am de la madrugada tumbaron las puertas de las casas, sacaron a adultos y menores, algunos semidesnudos porque no se les permitió recoger sus pertenencias ni vestirse; fueron golpeados y amenazados si grababan o pedía ser escuchados; registraron sus pertenencias y les robaron (porque no tiene otro calificativo) dinero, celulares, y cualquier otro objeto de valor; no les solicitaron la documentación para identificarse, y si la presentaban se la rompían o botaban, haciendo caso omiso a las evidencias que presentaban sobre la condición migratoria de unos o la identidad dominicana de otros.

Hubo casos de personas con su cédula dominicana que fueron llevados a Haina aun habiendo presentado su identificación (y que luego, al día siguiente, los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas evidencias).

La violencia y el abuso de la autoridad de los agentes de migración que llegaron allí no es justificable bajo ningún concepto. Existen acuerdos sobre los Mecanismos de Repatriación firmados entre autoridades de República Dominicana y Haití donde se comprometen entre otras cosas a “no realizar repatriaciones durante horas de la noche (6:00pm a 8:00am), igualmente durante los domingos y días feriados” (Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, 02/12/1999).

No nos oponemos a las debidas acciones de control migratorio, siempre y cuando se respete el derecho de la persona y no se vulnere el derecho a identificarse debidamente. Pedimos a las autoridades que ejerzan su función sin caer en acciones abusivas que estigmatizan a las personas por su color de piel, su nacionalidad, condición migratoria o económica.

Como Familia Dominica, predicadora de la verdad, no podemos silenciar estos abusos y al mismo tiempo queremos recordar la necesidad de ser prójimo de nuestros hermanos cuando lo necesitan, independientemente de su procedencia. Hacemos un llamado a la serenidad, a la solidaridad, a no caer en generalizaciones, prejuicios o falsas noticias que nos hacen enfrentarnos como naciones.

Oremos a Dios Padre-Madre por Haitíy República Dominicana, para que como pueblo podamossalir adelante, fortalecer nuestrasinstituciones, aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones, y que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones y corazón generoso para apoyarnos como pueblos hermanos.