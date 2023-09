“Y, de alguna manera, estos recuerdos que se permeaban con haber crecido en el Caribe mutaban en un sentido de identidad: ni de aquí ni de allá”, escribe Héctor Manuel Valdez, expresando una vivencia única, que se profundiza en el corazón de los dominicanos a la vez ausentes y presentes.

El libro del que es autor el joven cineasta se inspira en una búsqueda personal e inconsciente de ‘lo auténtico’, como él define, homenajeando a los artistas que pasaron por un punto de inflexión donde se ‘descolonizaron’ y se hicieron conscientes de que su mayor ‘superpoder’ son las semillas plantadas en su tierra de origen.

La obra basada en el documental ‘Diáspora’, de Héctor Manuel Valdez, fue publicada por la editorial Ingenio Lateral, cuya producción ejecutiva corrió a cargo de Fior D’Aliza Martínez de Valdez, recoge una serie de testimonios vivos de personajes destacados por su gran percepción social, su sentido de la dominicanidad, su sensibilidad cultural y su visión extensa de un mundo de sensaciones relacionados con la diáspora, la cultura, la existencia, la historia y el latir de una tierra que no deja de pujar en la distancia.

En sus páginas pueden encontrarse maravillosos textos de Babácar Mbow, Manuel García Arévalo, Ada Balcácer, José Alcántara Almánzar, Michel Camilo, Julia Álvarez, Rey Andújar y Juan Luis Guerra, expresando cada uno un escenario de pensamiento e imagen únicos, que sólo pueden leerse en esta obra.

Héctor Manuel Valdez es un cineasta egresado de la Universidad McGill en Montreal, QC. Desde muy joven empezó filmando cortometrajes y estrenó su primer largometraje en 2014, titulado Al sur de la inocencia. Es socio co-fundador, Productor Ejecutivo y CCO (Chief Creative Officer) de la empresa Bou Group: casa productora con más de 8 años de vigencia en el mercado y responsable de los mayores éxitos de taquilla de la República Dominicana, como Qué León, Los Leones, Colao, Todos los Hombres son Iguales y la recién estrenada Malos Padres.

Empresa que actualmente goza de un contrato de distribución exclusivo con The Walt Disney Company, único de toda la región bajo el sello de Disney, ha sido el Productor Ejecutivo de películas como El Año del Tigre, que actualmente se puede disfrutar por Star Plus. Como director, estrena en el 2015 su primer documental, República del Color, sobre el rol del color del Caribe en la evolución de las artes visuales del país. En 2017, su película Melocotonesgana el premio de Película del Festival en el Raindance Film Festival, gracias a lo cual dirigió el tráiler oficial de la edición número 26 de dicho festival para 2018. En el 2019 se estrenó su tercer largometraje, Malpaso, en el Tallinn Black Nights Film Festival. Ganando importantes premios como el Biznaga de Plata a la mejor música del Festival de Málaga y el de mejor película internacional en el New York Latino Film Festival, entre otros.

Escribe en uno de los prólogos Sara Hermann, historiadora de arte dominicana, curadora y fundadora de la agencia de colaboración creativa Estudio del Sur, una de las mejores definiciones de la esencia de nuestra diáspora: “nuestra región es de muchas maneras un espacio que definió la transculturalidad antes que tuviera nombre. Lo mismo ocurre con la globalización y la decolonialidad. Fueron actuadas aquí, antes que nombradas allá. Reconocer esos matices sobre el lugar nos permite apreciar su absoluta complejidad, su capacidad de expansión y posibilidades de adaptación”.

El libro de Héctor Manuel Valdez es una esencia de dominicanidad, de su germen y su expansión como testimonio social y cultural. Un texto para identificar la identidad de un pueblo en constante evolución y, no por ello, en disolución, sino en una expansión consecuente y rica en sus raíces, apreciada en el mundo entero. La puesta en circulación de Diáspora se celebró el pasado miércoles 6 de septiembre en el auditorio de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Para dicha actividad, Valdez organizó un panel donde abarcó los principales ejes temáticos de la obra con importantes colaboradores del proyecto: José Alcántara Almánzar, Manuel García Arévalo, Minerva del Risco y Orlando Menicucci. A dicho evento, asistieron importantes personalidades del mundo empresarial, académico y cultural. Diáspora estará disponible a partir del miércoles 13 de septiembre en las Librerías Cuesta del país.