Madrid. El excanciller de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, afirmó en España que con su irresponsabilidad hacia Haití, la comunidad internacional abusa de la solidaridad dominicana.



En ese orden, declaró que la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Canadá y los organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen un papel determinante que asumir para lograr la estabilización de Haití ante la grave crisis de seguridad que vive el vecino país por causa del auge de las bandas armadas.



“Creo que la competencia de esta comunidad internacional está fundamentada en estabilizar Haití, en primer lugar; en segundo, en pacificar y desarmar los grupos guerrilleros y delincuenciales que actúan permanentemente en dicha nación”, aseveró el exdiplomático.



Agregó que las autoridades dominicanas deben tomar todas las acciones necesarias para preservar la soberanía nacional, “nuestra integridad territorial y la estabilidad en todos los ámbitos, que son la garantía de la paz social y política de nuestro pueblo”.



El presidente del PRD reiteró, asimismo, que “la República Dominicana no puede, no debe, ni está en la capacidad de resolver absolutamente ningún tema problemático de Haití, pues Haití es un problema de la comunidad internacional”.



Vargas Maldonado habló en el marco de un encuentro celebrado en España con la diáspora dominicana, que fue organizado en las seccionales del PRD en Europa, donde recibió el respaldo como precandidato presidencial de esa organización política.



“Igualmente, insistimos en que lo importante no es polemizar con organismos internacionales, sino aferrarnos a hacer cumplir la ley y garantizar en el proceso el respeto irrestricto de los derechos humanos”, puntualizó el excanciller de la República.