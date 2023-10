El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos (Edwin) Mejía, afirmó que ni las alcaldías ni los distritos municipales tienen la capacidad para regularizar y preparar a los policías municipales, porque no cuentan con una academia o centro de formación.



La falta de fe jurídica que tiene la Policía Municipal, de acuerdo con el legislador, se puede corregir si ésta pasa a ser una dependencia del Ministerio de Interior y Policía.



“Por eso es que digo que para que tenga fe jurídica, debe ser una dependencia del Ministerio de Interior y Policía”, manifestó el congresista al conversar con elCaribe, en reacción al reportaje “Falta de regulación convierte a la Policía Municipal en un mercado fértil” publicado ayer por este medio.



El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) insistió en que Interior y Policía es el que debe regir las normativas de los policías municipales y encargarse de su preparación.



En ese sentido, lamentó que en el país no se utilice la Policía Municipal como -entiende que- deberían, puesto que “no la utilizan para nada, más que para poner una señalización, y no saben de tránsito” (…), o sea, no tienen la capacitación que ameritan para puedan poder ejercer esa función”.



Mejía también cree que con base en los conocimientos que tengan los uniformados municipales, serían auxiliares inmediatos del Ministerio Público, en el marco de que conocen a los munícipes, personas serias, al delincuente, al deportista y al empresario de la demarcación.



“El policía municipal es del municipio y conoce cada cosa. Hasta para suministrar una información se llegaría más fácil con ellos, que tú enviar un policía o un guardia de otro lugar a hacer los trabajos del municipio”, sustentó.



Proyectos de ley



Sobre las iniciativas legislativas que buscan regularizar la Policía Municipal sometidas en la Cámara Baja, el máximo representante de la Comisión Permanente de Interior y Policía dijo que se debe hacer una revisión de esos dos proyectos de ley, los cuales, según comentó, no ha visto, ya que no han sido enviados a la Comisión Permanente de Interior y Policía que preside.



Tal y como señaló, según consta en el Sistema de Información Legislativa de esa ala congresual, la comitiva aún no ha sido apoderada de las piezas; una de las cuales es el proyecto de ley que crea la policía municipal, propuesto por Elías Báez; y el otro, el de ley orgánica de la policía municipal de República Dominicana, sometido por Juan José Rojas.



Reforma policial



Por otra parte, Edwin Mejía considera que la reforma policial que trabaja el Gobierno actual debería involucrar también a los agentes municipales, pero enfatizó siempre y cuando a ese personal se le dé fe jurídica”.

Coincidió con el director de Mancomunidad SD

El diputado Edwin Mejía coincidió con el director ejecutivo de la Mancomunidad de Santo Domingo, Waldys Taveras, en que los policías municipales deben ser nombrados, juramentados, acreditados y capacitados de manera técnica por el Ministerio de Interior y Policía, para ser agentes con calidad legal para actuar. “Deberían designar brigadas para capacitación y darle fe jurídica a esos policías municipales de cada municipio de la República Dominicana, porque es una necesidad inmediata”, destacó el diputado peledeístas al conversar con este medio.