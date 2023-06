El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Antonio Santos, advirtió que si el servicio del Metro se paraliza, la ciudad no sería capaz de soportar el caos que se desataría, con casi 400 mil usuarios tratando de trasladarse a las escuelas, hospitales y lugares de trabajo.



Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37, el funcionario enfatizó que la institución que dirige tiene un alto nivel de seguridad nacional debido al número de personas que utilizan el metro en el país..



En este sentido, recalcó que la ciudad no sería capaz de manejar la presencia de 300 mil personas en las calles buscando formas alternativas de transporte. Argumentó que esto podría conducir a un caos total, rozando el límite de un acto de terrorismo.



Huelga fallida



El director de Opret recordó que la institución está regida por la ley antiterrorista de la República Dominicana, y señaló que muchas de las acciones tomadas durante el paro podrían violar dicha legislación.



En un intento por tranquilizar a la población, Santos aseguró que el servicio del Metro Santo Domingo continuará operando de forma normal e hizo un llamado a los usuarios para que sigan utilizando el sistema en su horario habitual, de 6:00 de la mañana a 10:30 de la noche.



“Nosotros hemos pasado la prueba”, afirmó Santos. Indicó que el sistema de transporte masivo está funcionando con los servidores públicos que tienen una identidad fuerte con la institución, aunque reconoció que también son personas con necesidades, al igual que muchos ciudadanos.



Subrayó que todos desean mejorar sus condiciones, pero señaló que existen procesos que deben agotarse. Enfatizó que, dentro del Gobierno, todos están trabajando para mejorar las condiciones de vida de cada individuo. Sin embargo, dejó claro que el derecho a la mejora individual tiene sus límites y no se puede reclamar si se pone en peligro la seguridad y el bienestar de las personas.



Además, mencionó que la legislación laboral establece el derecho a la huelga siempre y cuando no se altere el orden público ni se ponga en riesgo a la ciudadanía.



El director de Opret consideró que el llamado a huelga en el Metro Santo Domingo fue fallido debido a que el grupo de operadores y técnicos que lo respaldaron es muy reducido en comparación con el total de empleados capacitados para operar los trenes de la institución.

Motivación política tras la huelga

Santos especuló que podría haber motivaciones políticas detrás del paro de los operadores del Metro, especialmente considerando la situación actual de los manifestantes y las declaraciones de personas afines a la oposición. Advirtió que los manifestantes están utilizando mentiras para tratar de sensibilizar a la población, y destacó que los paros solo perjudican a los ciudadanos que dependen de los servicios del Metro.