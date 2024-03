Las desapariciones de personas en la República Dominicana siguen siendo un flagelo que atormenta a la sociedad y mantienen en vilo a cientos de familias.



Un sinnúmero de casos permanece sin resolverse en el país, y se convirten en heridas abiertas que nunca cicatrizan.



Cada 27 horas en la República Dominicana una persona es declarada como desaparecida. Entre enero del 2021 a diciembre del 2023 se contabilizaron 962 casos de personas desaparecidas, de acuerdo con el registro de la Procuraduría General de la República.



Sin embargo, estas cifras podrían ser más altas debido a que no se han reportado los primeros meses del 2024, además de que hay familiares que no reportan la desaparición de sus parientes.



Esta semana, el equipo del programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, se trasladó hasta el municipio de Moca para escuchar el testimonio de familiares de la maestra Dabelba María Mercedes Brache, quien se encuentra desaparecida desde hace más de 365 días.



La comunicadora Julissa Céspedes explica que los familiares de la señora a la fecha no tienen una hipótesis por parte de las autoridades que esclarezca la misteriosa desaparición de su pariente.



Dabelba Mercedes Brache, de 44 años, salió el 1 de marzo de 2023, de su residencia ubicada en Bonao en donde vive con su familia, es decir, sus dos hijos, su esposo y su madre. Esta salió de allí en horas de la mañana con destino a la Cooperativa de los Maestros, ubicada en La Vega, a 40 kilometros de distancia.



Las cámaras de vigilancia confirman que esta tomó una guagua y llegó a su destino. Otras cámaras de vigilancia muestran el trayecto que recorrió Mercedes Brache cuand estuvo en la entidad bancaria donde conversó con algunas personas, y se mantuvo allí por un corto tiempo.



Tras esto, Dabelba Mercedes Brache salió, y en vez de tomar un transporte de regreso a su residencia ubicada en Bonao, se trasladó a la parada de guaguas de Jarabacoa. Esa fue la última vez que se tuvo noticia de su paradero, desde entonces, han intentado arma el rompecabezas de esta desaparición.



El hermano de la desaparecida, Carlos Mercedes Brache, detalla que una de las pocas pistas que pudieran arrojar luz ante esta situación, es una carta que encontraron en el monedero de la maestra, pero el contenido de la nota parece añadir más interrogantes en lugar de dar repuestas sobre su paradero.



La carta, que no es una despedida para su hermano, estaba guardada en el monedero de la maestra, por lo que no fue lo primero que vieron, al no estar ubicada en un lugar fácilmente visible como si no quisiera que la encontraran.



Mercedes Brache también dejó su teléfono celular en casa. Aunque la familia creyó que esto acercaría la posibilidad de encontrarla, no fue así, el dispositivo no contenía ninguna información.



El trabajo realizado por las autoridades, como en muchos otros casos, deja mucho que desear, esto de acuerdo con las declaraciones de Carlos Mercedes Brache, quien tuvo que realizar varias vigilas como llamado de atención y al menos una de esta frente a la Procuraduría.



Incluso, angustiado por la desaparición de su hermana, Carlos le escribió una carta al presidente Luis Abinader.



Esa manifestación se realizó el 22 de abril del 2023, en donde el hermano les hacía un llamado a las autoridades para que realicen las investigaciones de lugar en torno a la desaparición de Dabelba.



Días después agentes de la Policía Nacional le pidieron a la familia de la maestra el celular, pero este no contenía ninguna información.



El hermano comenta varios errores que cometieron las autoridades en el curso de la investigación, pero uno de los más importantes es que no empezaron a buscarla en el sitio donde esta se habría extraviado.

Para Mercedes Brache, las autoridades debieron hacer todo lo posible por recuperar la información del celular de Dabelba, ya que él asegura que allí se encontrarían todas las respuestas sobre su desaparición. Sin embargo, esto no sucedió debido a la falta de diligencia policial.



Hasta la fecha, la familia de Dabelba Mercedes Brache espera que las autoridades cierren el caso y le den respuesta de que lo pasó con su pariente. Para sus familiares esta triste historia es un verdadero misterio.

“¿Qué te hicieron?” la pregunta sin respuestas

Uno de los miembros de la familia que más ha sufrido la desaparición de la educadora, es su madre, Rosa María Brache, ya que está siempre habría estado cerca de su hija, e incluso vivía con ella.



“Mi madre habla con mi hermana en foto. ¿Qué te hicieron?”, suele preguntarle mi madre a ella.



La salud de Rosa María Brache, quien tiene casi 80 años y a quien le realizaron un cateterismo se ha visto comprometida, por lo que su familiares le imploran a las autoridades respuestas que le permitan mitigar la angustia de esta mujer de avanzada edad. “Yo de verdad te digo, te confieso de todo corazón, yo espero en Dios encontrarla con vida”, expresa Carlos Mercedes Brache.