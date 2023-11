Luego de que el pasado miércoles en el Poder Legislativo se aprobaran siete prestamos por un valor conjunto de 1,492 millones de dólares, el ministro de Economía, Pavel Isa, aseguró ayer que estos empréstitos se encuentran dentro del presupuesto y que no van más allá de lo que se previó a final de 2022 para el 2023.



“Los préstamos que fueron aprobados están dentro del presupuesto, no son préstamos de endeudamiento que están más allá de lo que se previó al final del 2022 para el 2023”, explicó el funcionario previo a la Conferencia sobre impacto del Programa de Alimentación Escolar en la reducción de la pobreza en RD en el cual fue el conferencista principal.



Al ser preguntado sobre los préstamos en momentos de emergencia y las críticas de algunos sectores a estos por considerar que estos representan más endeudamiento para el país, Pavel Isa afirmó que, pese a que la situación actual no prevé que se convierta en un problema fiscal significativo, “yo creo que el tema de la deuda, que es una ocupación del Gobierno, tenemos que ir pensándolo a largo plazo. En ese momento es manejable, pero tenemos que resolverlo, tenemos que reducir el nivel de dependencia que tiene el financiamiento público de la contratación de deuda”, argumentó.



El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó seis préstamos por un valor conjunto de 1,242 millones 296 mil 411 dólares para financiar diferentes obras como la construcción de la Línea 2C del Metro; eficiencia energética; obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Montegrande; y modernización del sector agua potable y saneamiento de gestión costera sostenible.



Mientras que el Senado aprobó un convenio de apoyo presupuestario para políticas de desarrollo de gestión de riesgos de desastres, con desembolso diferido por 250 millones de dólares, para catástrofes del país.