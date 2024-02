Cuando se le pidió a la psicoterapeuta Caroline Hickman que ayudara a un niño a superar el miedo a los perros, le presentó a su labradoodle, Murphy. “Haces que el niño se sienta seguro en relación con el perro y le enseñas habilidades para manejar un perro”, explicó “Construyes habilidades, construyes competencia, construyes confianza y luego tienen menos miedo de los perros en general”, agregó la experta.

La ansiedad por el clima es una bestia diferente, afirmó Hickman. “No sabemos al 100% cómo lidiar con ella. Y sería un enorme error tratar de tratarla como otras ansiedades con las que estamos muy familiarizados que han existido durante décadas. Esta es mucho, mucho peor”, alertó.

En los casos más críticos, la ansiedad climática interrumpe la capacidad de funcionar día a día. Los niños y jóvenes en esta categoría sienten alienación de amigos y familiares, angustia al pensar en el futuro y pensamientos intrusivos sobre quién sobrevivirá, según la investigación de Hickman.

Los pacientes revisan obsesivamente el clima extremo, leen estudios sobre el cambio climático y persiguen el activismo radical. Algunos, devastadoramente, consideran el suicidio como la única solución. Y Hickman no es la única experta que ve esto. En su libro Una Guía de Campo para la Ansiedad Climática, Sarah Ray describe a una estudiante que tenía tanta “autoaversión y culpa ecológica” que dejó de consumir mucho, incluyendo comida.

La preocupación de la mayoría de las personas sobre el calentamiento global no es tan pronunciada. Puede ser difícil precisar exactamente qué es la ansiedad climática y, por lo tanto, qué hacer al respecto. Especialmente para los adultos, todavía hay un estigma en admitir que está afectando gravemente su vida.

Pero los terapeutas informan que están lidiando con un aumento en la demanda de clientes que dicen que el cambio climático está teniendo un profundo efecto en su salud mental, y los estudios sugieren que la angustia es cada vez más generalizada. Los métodos profesionales existentes para lidiar con la ansiedad no siempre son adecuados en estas situaciones. Para la comunidad de consejería, la situación requiere un nuevo manual de estrategias.

En 2021, un estudio de 10.000 niños y jóvenes en 10 países, coautorizado por Hickman y publicado en The Lancet Planetary Health, encontró que el 59% estaba muy o extremadamente preocupado por el cambio climático y más del 45% dijo que tenía un efecto negativo en su vida diaria.

Una encuesta a profesionales de la salud mental en el Reino Unido, publicada el año pasado en The Journal of Climate Change and Health, encontró que percibían “significativamente más” pacientes describiendo el cambio climático como un factor en su salud mental o angustia emocional, un aumento que los participantes esperaban que continuara. Frustrantemente, la ansiedad climática también puede solapar problemas de salud mental existentes, lo que dificulta su análisis de forma aislada.

Los terapeutas dijeron a Bloomberg Green que normalmente ven un aumento en los pacientes que luchan con la ansiedad climática cuando el cambio climático está en las noticias; a menudo alrededor del tiempo de una conferencia climática de la ONU, un informe científico importante o un episodio de clima severo.

Los científicos que trabajan en el cambio climático estuvieron entre los primeros grupos que vieron experimentar este tipo de ansiedad, dijeron los terapeutas, y esos grupos aún están luchando. De las casi 300 personas que respondieron a una encuesta de lectores de Bloomberg Green sobre la ansiedad climática, justo menos de uno de cada cinco dijo que discute el tema con un profesional de la salud mental.

Una encuestada, Natalie Warren, una expatriada británica de 42 años que vive en Sídney, Australia, nos dijo que aunque no está en terapia, había sentido un fuerte impulso de actuar. La ansiedad climática se sintió diferente a un desafío de salud mental previo: es externa, en lugar de interna, dice.

“No hay nada malo con alguien que sufre de ansiedad climática”, dice. “No son ellos los que necesitan ser arreglados”.

El aumento de pacientes afectados por el cambio climático impulsa a profesionales a diseñar estrategias innovadoras para su abordaje. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo Diagnostican y Tratan los Terapeutas la Ansiedad Climática

Entonces, ¿qué están haciendo realmente los terapeutas en sus consultorios? El primer punto es que no están haciendo ningún diagnóstico, ya que la ansiedad sobre el cambio climático no es un trastorno.

“Consideramos que es mucho más como una respuesta comprensible a un peligro real y racional”, dijo Patrick Kennedy-Williams, un psicólogo clínico con sede en Oxford, Reino Unido. Trabajar con alguien que tiene ansiedad social o una fobia es en parte sobre “recalibrar su sentido del riesgo y las amenazas”, dice, realineando el miedo con el nivel de amenaza real. Ese no suele ser el caso con el cambio climático, dice, porque “la amenaza es real”.

Además, no hay un “caso clásico” de ansiedad climática o eco-ansiedad. Algunos pacientes pueden necesitar discutir la experiencia directa con los impactos climáticos, como una inundación o un incendio forestal destruyendo un hogar, mientras que otros podrían, por ejemplo, querer hablar sobre su culpa al ver a otros sufrir, o luchas con amigos o familiares que son despectivos o hostiles.

La gente podría ni siquiera decir que siente “ansiedad”, dice, sino usar palabras como trauma, duelo y depresión. “No encaja ordenadamente en nuestra forma de pensar sobre la salud mental”, dijo Kennedy-Williams, “probablemente porque la crisis climática y nuestra relación con la crisis climática es mucho más multifacética que eso”.

La ansiedad climática a menudo termina estando vinculada a muchos otros dilemas en el curso normal de la vida de una persona, incluyendo grandes decisiones como si tener hijos o no, dónde vivir o qué hacer para trabajar. Muchas de estas preguntas ya son altamente estresantes y emocionales. El problema de si tener hijos o no es uno alrededor del cual Kennedy-Williams ha visto “enormes cantidades de angustia” en la sala de terapia, dice.

Kennedy-Williams compara su experiencia con pacientes que luchan con la ansiedad climática con trabajar con personas que luchan con enfermedades que limitan la actividad o dificultades médicas, donde las soluciones claras no están a menudo disponibles.

“No puedes simplemente decir, ‘En realidad estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse. Estoy seguro de que todo estará bien’”, comentó. “En cambio, trata de ayudar a los pacientes “a prosperar y encontrar alegría en circunstancias difíciles”, sostuvo.

Estudio revela el impacto profundo del calentamiento global en la salud mental de niños y adolescentes a nivel mundial. (Imagen ilustrativa Infobae).

Algunas ansiedades están vinculadas a desencadenantes específicos, que pueden ser abordados y resueltos directamente. Pero el cambio climático es más amplio. El calentamiento global tampoco es resoluble por ninguna persona, por lo que es imposible ganar un sentido de confianza y control sobre el problema.

“No puedes resolverlo personalmente”, dijo Hickman. “Puedes ir y hacer tu reciclaje, y convertirte en un activista, o hacer X, Y, Z, pero es un problema global. No es personal”. Muchos pacientes también sienten que los que están en el poder están dormidos al volante, agregando a un sentido de que nadie está en control, aseveró.

Quizás uno de los aspectos más sorprendentes de la ansiedad sobre el cambio climático: También puede estar vinculada a la negación del clima. Los expertos dijeron que los dos se pueden entender como diferentes manifestaciones del mismo sentimiento. “Los teóricos de la conspiración son reconfortantes”, dice Hickman. “Si no puedes tolerar la ansiedad, entonces te desviarás creyendo a alguien que te da falsas promesas”.

Superar todos estos sentimientos es clave para que se tomen medidas reales para resolver la crisis climática. El miedo y la desempoderamiento llevan a las personas a volverse hacia adentro, centrándose en la autopreservación y el survivalismo, en lugar de los medios más colectivos necesarios para abordar realmente el cambio climático como un problema, argumentó Louise Edgington, una psicóloga educativa británica especializada en psicología climática, que trabaja principalmente en escuelas.

“El bienestar no es solo acerca de abrazos agradables y sentirse bien”, declaró. “Es una parte crucial de hacer realmente los cambios que necesitamos hacer”, agregó.

Entonces, ¿cómo abordarlo? Leslie Davenport, una terapeuta con sede en el estado de Washington, co-desarrolló un curso para otros profesionales que buscan formas de tratar a pacientes que luchan con problemas de salud mental relacionados con el clima. Destaca dos tipos generales de estrategias de afrontamiento: internas y externas.

Un 59% de jóvenes están muy o extremadamente preocupados por el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ella compara la ansiedad climática con sostener una pelota bajo el agua. Eventualmente, tu brazo se cansará, y aparecerá: no puede ser suprimida para siempre. Las estrategias internas pueden incluir aprender a calmar tu sistema nervioso, tomar descansos conscientes y enfocarte en tus narrativas mentales. Las estrategias externas incluyen encontrar formas de tomar acción de la manera más apropiada, ya sea donando dinero o uniéndote a un grupo comunitario local para aire limpio.

“Diría que hasta la mitad de nuestra ansiedad climática tiene que ver con la sensación de no ser eficaz para hacer algo al respecto”, expresó Ray, que también es profesora y presidenta de estudios ambientales en la Universidad Estatal Politécnica de California, Humboldt. Hacer algo en grupo en lugar de solo puede ser útil. “Lo que reduce la ansiedad climática es ser parte de un colectivo… donde la gente se preocupa tanto como tú. No eres el único”.

Canalizar la ansiedad de esta manera puede transformarse en acción seria. La oposición al oleoducto Dakota Access y grupos como Pacific Climate Warriors fueron motivados, en parte, por su ansiedad de hacer algo radical, dijo Ray. También puede motivar a otros a postularse para cargos públicos. Warren, la encuestada de la encuesta de Sídney, que tiene dos hijos jóvenes y trabaja en finanzas, se postuló y representó a los Verdes en su consejo local entre 2017 y 2021.

Una de las muchas madres que respondieron a la encuesta de Bloomberg Green, Warren dice que lo que la impulsa ahora es la inevitable conversación que un día tendrá con sus hijos. Cuando pregunten “¿Cómo dejaron que se pusiera tan mal?” y “¿Por qué la gente no estaba haciendo nada?” quiere tener algo real que decirles: “Necesito poder decirles que lo intenté”.