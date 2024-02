El candidato a alcalde que no obtuvo ni un solo voto en las municipales

Dancis Rafael Ureña figuró como candidato a alcalde del municipio de Luperón, provincia Puerto Plata, por el Partido Esperanza Democrática (PED). Su situación en los comicios electorales captó la atención pública, ya que, sorprendentemente, no obtuvo ni un solo voto en las recientes elecciones.

Tras estos resultados y la polémica, el candidato aceptó responder a las interrogantes al respecto de este desenlace, explicando las razones detrás de este resultado inusual. También, habló sobre el impacto emocional que esta situación ha tenido en él y su familia.

En una entrevista con el comunicador Simón Peña, Ureña reveló que no es «aficionado» a la política y que un amigo, supuestamente es el presidente del PED en ese municipio, lo inscribió como candidato.

Según Ureña, su amigo utilizó su cédula sin su consentimiento para inscribirlo como candidato, y él se enteró de esta situación después de que ya estaba registrado en la candidatura.

El candidato explicó que no llevó a cabo ninguna campaña electoral debido a que no recibió apoyo financiero por parte del partido. Asimismo, que su amigo le prometió ayuda para obtener votos, pero esta ayuda nunca llegó.

«Ahora resulta que en las elecciones yo salgo con cero, cero, cero. Pero yo no hice política por nadie, yo no hice nada, porque dijeron que no, no se iba a hacer nada. Incluso, dijeron que Ramfis no iba a pasar en las elecciones y fueron mucha gente que me decían -yo quiero votar- y yo les decía -no, no, no, ya no va-«, acotó.

El candidato está tranquilo

En cuanto al día de las elecciones, Ureña admitió que no votó y que pasó el día en su conuco.

Aunque su familia está decepcionada y triste por lo que consideran una burla hacia él, Ureña aseguró: «yo le digo que a ellos que se estén tranquilos, porque yo no hice política, ni nada de eso por el estilo. Ellos están un poco tristes llamándome, diciéndome que es un relajo, que es una vergüenza, pero si yo no hice ningún tipo de acción, ni voté, ni hice nada de eso”.

Según él, es más famoso que el alcalde electo, Israel Brito.