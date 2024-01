El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) está viviendo una situación de crisis institucional confirmada por el propio Miguel Surun Hernández, presidente saliente del gremio.



La situación se ha agrietado de tal forma que ayer el Consejo Nacional del Colegio de Abogados acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) y depositó el Acta de la Asamblea Extraordinaria de fecha 27-12-2023, en la que suspende en el ejercicio de sus funciones a Miguel Surun Hernández y a otros directivos del gremio, y que también se escoge a Eva Edilia García León como presidente de dicho consejo y a Viviana Roger Vega como secretaria, las cuales tendrán la responsabilidad de dirigir la agenda y el trabajo del colectivo.



A esta resolución le preceden las seis instancias sometidas en órganos extrapoder por parte de corrientes de la Alianza Rescate RD (pro-Trajano Vidal Potentini) y los perremeístas (pro-Yohan López) a favor y otras en contra de los resultados electorales del pasado 02 diciembre.



Los conflictos y choques internos en el gremio de juristas no cesan luego de esos comicios que, según la Comisión Nacional Electoral del órgano, resultó ganador Trajano Vidal Potentini, de Fuerza del Pueblo (FP), tras una alianza con el candidato de ese momento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Diego José García, la cual se realizó “fuera del tiempo” y “de manera clandestina”, según denunció Yohan López, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien también afirma ser el ganador.



La comisión del consejo del CARD, encabezada por García, actual presidenta del gremio de la Provincia Santo Domingo, e integrada por otros juristas, remitió el Acta de la Asamblea Extraordinaria, precisando que desde el pasado 27 de diciembre Surun Hernández está inhabilitado para representar y accionar en nombre de esa entidad.



El Consejo Nacional señala que el referido abogado no está facultado para hacer ninguna acción legal, de acuerdo a los artículos 15, 129 y 130 de la Ley 3-19 que Crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana.



No obstante, en horas de la mañana, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el controversial jurista alegó que se dirige como presidente saliente y en funciones ante la crisis institucional que tiene el órgano.



Dijo que Trajano Vidal Potentini fue juramentado y “prácticamente tomó posesión”, por lo que considera que “no debería de estar dirigiéndome al país en condición de presidente saliente ni de presidente en funciones, pero lamentablemente nosotros vivimos una crisis institucional sin precedentes (…), y no sé hacia dónde estamos yendo”.



La máxima autoridad del CARD



Wendis Victoria Almonte, integrante del Consejo Nacional del CARD, señaló que esa entidad es la máxima autoridad del gremio, la cual tiene entre sus facultades emitir resoluciones como la del 27 de diciembre de 2023.



“Éste no tiene ya calidad para ejercer ninguna actuación ni acción en nombre del Colegio de Abogados; Miguel Surun Hernández no es presidente del CARD, por lo tanto, al interponer una serie de acciones, como querellas en contra del Tribunal Superior Electoral e intervenir en el Tribunal Superior Administrativo, tratando de torpedear acciones legales, haciéndolos a nombre del gremio, él está abrogando una cualidad que él no ostenta”, denunció la integrante de la comisión ejecutiva.

Surun explica la crisis que hay en el gremio

Las diferentes situaciones que han envuelto al Colegio de Abogados no dejan de poner al gremio en el ojo del huracán, a tal punto que Miguel Surún Hernández reconoce que allí existe “una crisis institucional sin precedentes”. En la entrevista en Despierta con CDN afirmó que actualmente el rumbo de la entidad es desconocido, debido a que en el Colegio impera la aceptación de atropellos de todo tipo, respaldados por intereses personales. Cree que la “crisis institucional sin precedentes” se refleja con lo suscitado recientemente en la elección del Tribunal Constitucional (TC), asegurando que se cometieron violaciones; tanto de competencia como a la ley constitucional. “Un ejemplo de esto es el TSE que en un año electoral forzó a través de presiones un candidato, simplemente porque se tiene mayoría, para que interponga una demanda previo a los resultados como es el caso del señor Diego José García, quien admitió públicamente haber recibido cuatro millones de pesos para esto”, sostuvo. Ayer la Comisión Nacional del CARD dijo que envió una solicitud a la Cámara de Cuentas para auditar los últimos ocho años de gestión en el Colegio de Abogados, todo el tiempo que Miguel Surun se mantuvo siendo presidente.