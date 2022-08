Email it

Ovi Saldívar Mota, viceministro de Asuntos Interinstitucionales y Relación con los Poderes del Estado, aseguró que una de las prioridades en esta segunda legislatura ordinaria es sacar la reforma al Código Penal dominicano.



Aunque el presidente de la República, Luis Abinader, no mencionó la palabra “Código Penal” en ningún momento en su discurso del pasado martes, de acuerdo al funcionario la iniciativa está entre las más priorizadas por el mandatario en estos 150 días de trabajos del Congreso Nacional, iniciados el pasado 16 de agosto.



A pesar de que la tan importante pieza fue “el gran tema ausente” en la alocución del Presidentem tal y como señalaron legisladores de la oposición, el que la República Dominicana cuente con esta nueva herramienta en este periodo es parte de los objetivos del Gobierno, según trascendió Saldívar Mota.



“Tanto el proyecto de Compras y Contrataciones, así como el que crea la Dirección General de Ética y Transparencia y el Código Penal son de los proyectos mayores priorizados del presidente de la República en esa dirección”, comentó el servidor del Estado al conversar con elCaribe.



Proyecto tomado en consideración



En el Congreso quedan vigentes dos proyectos de ley del Código Penal, específicamente en la Cámara de Diputados. Ambas iniciativas dejan fuera las tres causales que permitirían el aborto – consignan solo una eximente- y la palabra “orientación sexual”.



Uno de esos proyectos fue depositado a inicio de la primera legislatura ordinaria pasada, sin lograr ser tomado en consideración; y el otro comenzó su trámite legislativo el pasado 12 de julio, cuando faltaban pocos días para cerrar esa legislatura. La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja ya tiene listo el informe favorable de la pieza y, según denuncias de sectores procausales, ésta pretendió rendir el informe antes del pasado 26 de julio, día en que cerró la legislatura.



Saldívar apuesta a la ley posible



Osval Antonio “Ovi” Saldívar Mota adelantó que no puede responder si el primer mandatario promulgaría el Código Penal de aprobarse como se prevé, sin las tres causales; no obstante entiende que se sacará “la ley posible”.



“Lo que sí te puedo decir es que hemos sido coherentes en lo que ha sido la posición del Presidente en torno a las tres causales, eso sí, nosotros somos coherentes. Ahora, recuerda que la mejor ley, es la ley posible, porque a veces tú puedes tener una posición, pero en definitiva es lo que sea posible en el momento, porque confluyen muchos intereses y muchas fuerzas sociales, y en esa dirección nosotros siempre hemos sido coherentes en lo que hemos planteado frente al Código Penal, frente a todo lo que han sido los proyectos”, manifestó el servidor público.



En su discurso, el presidente Abinader pidió al Senado y la Cámara Baja que es muy importante sacar adelante, lo antes posible, la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos y la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones, “entre otras”, sin mencionar el proyecto de reforma al Código Penal.



El Presidente se ha pronunciado a favor de la inclusión de las tres causales en la iniciativa, pero dejó a los legisladores perremeístas en libertad de decidir sobre ese asunto. Las 3 causales buscan permitir el aborto en casos de violación o incesto; de inviabilidad fetal; y cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la madre.



Dentro de las prioridades del Ejecutivo, Saldívar Mota citó el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), proponente senador Milcíades Franjul; de régimen aplicable para la regulación del fideicomiso público, proponente Poder Ejecutivo; y orgánica de Cámara de Cuentas, proponentes diputados Alfredo Pacheco, Máximo Castro y Nicolás Hidalgo. Algunas de las iniciativas que indicó el viceministro administrativo de la Presidencia ya fueron anunciadas por el Congreso entre las que priorizará.

El Congreso y el PE coinciden en iniciativas

Entre las iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo para esta legislatura, según Osval Antonio Saldívar Mota, destaca también el proyecto de ley que suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (Uers), propuesta del Poder Ejecutivo; reforma a las leyes electorales (que modifica la Ley Orgánica 15-19 sobre Régimen Electoral y la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, proponente de ambas iniciativas Junta Central Electoral); de Aguas, proponente Máximo Castro Silverio; de reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, proponente diputado Pedro Antonio Martínez Moronta; y función estadística pública y sistema estadístico, proponentes senadores Faride Raful y Franklin Rodríguez. Son parte del listado también el proyecto de ley de seguridad y defensa nacional de la R.D.