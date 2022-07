En la semana, el Presidente anunció apoyo económico, freno de alza tarifa eléctrica y más cobertura seguro salud

En medio de inconformidades y quejas de la población por las alzas en los productos y servicios que han incrementado durante la crisis económica que afecta al país, el presidente Luis Abinader tomó durante esta semana varias decisiones paliativas que buscan calmar el grito de la ciudadanía.



Las medidas contemplan apoyo económico, paralización a los aumentos en la tarifa eléctrica y atención a la salud de los dominicanos.



Al iniciar esta semana, específicamente el lunes, el jefe de Estado lanzó el Bono de Apoyo Familiar, que beneficiará a un millón de hogares con el pago de un monto único de 1,500 pesos. De acuerdo a lo dicho por el mandatario, la ayuda económica tiene como fin mitigar y contrarrestar los efectos de la crisis dejada por la pandemia y el incremento general de precios a nivel mundial.



La entrega de dicho bono tiene un grupo focalizado: las personas vulnerables y de escasos recursos. En una primera etapa, beneficiará a los habitantes de San Luis, de la provincia Santo Domingo, y a partir del primero de agosto la entrega llegará a San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan y Elías Piña. Más adelante se llevará a Monte Plata, Montecristi, Sánchez Ramírez, El Seibo, Dajabón y el resto del país.



El Bono de Apoyo Familiar, se lanzó a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, en combinación con el Programa Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).



Los beneficiarios fueron seleccionados por el Sistema Único de Beneficiarios, luego de un riguroso proceso de depuración en el que se identificó a un millón de ciudadanos que, por su condición de pobreza. De manera directa, está va a jefes y jefas de hogar que se ubican dentro del índice de calidad de vida I y II, que no reciben el subsidio “Aliméntate”.



Suspende alza tarifa eléctrica de julio y busca frenar otras



Ante el reclamo y las amenazas de algunos grupos de protestar por el incremento de la tarifa eléctrica, que de acuerdo a lo establecido en el Pacto Eléctrico debe ser aumentada cada tres meses, el gobernante anunció el envío de ese documento al Consejo Económico y Social (CES) para readecuarlo y frenar las alzas que están programadas hasta el 2026 con miras a desmontar el subsidio que el Gobierno concede a este servicio.



No obstante, esta decisión no fue suficiente para los ciudadanos, debido a que ya tenían aplicados los aumentos en sus facturas energéticas, por lo que la Superintendencia de Electricidad (SIE) tuvo que echar para atrás al mediodía del pasado jueves el incremento que se había hecho en este mes de julio, con la promesa de acreditar el dinero a aquellos que la pagaron y retribuirlo en el mes de agosto.



En ese mismo contexto y atendiendo a la solicitud del presidente Abinader, el Consejo Económico y Social (CES) fijó para este próximo lunes una reunión de su dirección ejecutiva para tratar el tema concerniente a las alzas en la tarifa eléctrica contenida en el Pacto Nacional. Su encuentro será al mediodía y además de este tema, tiene como agenda pasar balance a las mesas temáticas del diálogo por las reformas.



De no ser paralizadas las alzas en la tarifa eléctrica, las facturas de los usuarios podrían aumentar unas 18 veces más, contando desde la fecha hasta el 2026. Esto así porque la resolución SIE-075-2021-TF, emitida por la Superintendencia de Electricidad (SIE) el 3 de septiembre de 2021, establece que debe haber reajustes durante 21 trimestres. El primer incremento se hizo en noviembre de 2021 y este 2022 hubo dos aumentos.



El aumento de julio que fue suspendido contemplaba un incremento en la tarifa de un 9 %.



Aumenta cobertura enfermedades catastróficas



Aunque de manera directa no tiene que ver con mitigar las alzas en los productos y servicios, el pasado jueves Luis Abinader y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Santiago Hazim, anunciaron el aumento de la cobertura para las enfermedades catastróficas que pasa de un millón a dos millones de pesos por cada uno de los eventos cubiertos en el Plan Básico de Salud (PDSS).



Con la medida, más de 7 millones de dominicanos que están afiliados en el seguro nacional tendrán la oportunidad de acceder a dicho fondo.



Durante el acto de anuncio, realizado en el Palacio Nacional, el director del Senasa comunicó que no es un solo evento que se va cubrir, sino que serán cubiertos 16 casos catastróficos. “Lo que nos da la garantía de que ese paciente por año va a tener la cobertura de 32 millones de pesos en las diferentes patologías médicas”, afirmó Hazim.



Señaló que con esta nueva cobertura se ha conseguido un ahorro de mil millones de pesos al año a los afiliados del Senasa que son 7 millones 328 mil 340 personas.



En la actualidad, las enfermedades catastróficas cubiertas por el Plan Básico, le cuestan al Estado dominicano más de más de 11 mil millones de pesos anuales con la cobertura hasta un millón de pesos.

Tema de la factura eléctrica caló en semana

El tema que más ha cobró fuerza durante la semana fue el de los aumentos en la tarifa eléctrica, sobre todo porque la decisión del mandatario de revisar el Pacto Eléctrico, que fue firmando el 25 de febrero de 2021, no fue aceptada del todo por los partidos políticos. A juicio de las organizaciones políticas, el Gobierno no debe alegar que ese documento fue firmado en circunstancias distintas a las de ahora y que por eso debe readecuarse, pero además sostienen que la actual administración ha incumplido otros puntos que contiene el convenio y ha optado por elegir cargar a los ciudadanos con los incrementos que se vienen produciendo desde hace meses.

Decisiones

Las decisiones fueron tomadas durante toda la semana, tras el clamor e inconformidad de la gente.