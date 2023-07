La vicepresidenta y la secretaria del órgano fiscalizador afirmaron que no renunciarán al cargo que ostentan

Legisladores de la oposición y del oficialismo dudan de que haya un consenso en la Cámara de Baja para aprobar el informe que recomienda un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas.

Congresistas de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) coincidieron ayer en ponderar que será difícil aprobar en la Cámara Baja el informe que acusa de faltas graves al pleno del órgano fiscalizador.



Según el diputado perremeísta Gilberto Balbuena, el debate entre la oposición y el oficialismo se ha radicalizado y tornado “bastante difícil, y va a ser imposible llegar a un consenso con la oposición para someter al pleno de la Cámara de Cuentas a un juicio político”.



El legislador también explicó que la oposición tiene una fijación radical de que no van a votar a favor de ese juicio político. No obstante, precisó que si fuera miembro del órgano de control, renunciaría al cargo.

En ese sentido, exhortó a Janel Ramírez, presidente del órgano auditor; Elsa Catano, vicepresidenta; Tomasina de Mckenzie, secretaria; y a los miembros Mario Fernández y Elsa Peña, a renunciar a sus sus puestos para evitar el proceso.



Del partido Fuerza del Pueblo se pronunció el diputado Tobías Crespo, quien acusó al Gobierno y al PRM de perder la batalla política, “primero, en los medios de comunicación; segundo, en la opinión pública; y tercero, ellos no tienen los votos, porque hay que tener una mayoría calificada” para refrendar el informe.



Además, consideró que el Gobierno usa el tema de la Cámara de Cuentas como una estrategia política para distraer a la población ante los problemas que tiene la República Dominicana. “Están toda la semana poniendo temas, entendiendo que la población va a seguir su juego”, denunció el miembro del partido verde.



No renunciarán al cargo, afirman dos miembros de la Cámara de Cuentas



La vicepresidenta y secretaria de la Cámara de Cuentas, Elsa Catano y Tomasina de Mckenzie, respectivamente, negaron que hayan cometido faltas graves, como se les acusa, y afirmaron que no renunciarán a sus cargos y van a “llegar a donde sea necesario”.



Las funcionarias respondieron a quienes sugieren su renuncia frente al informe sometido por la comisión especial de diputados, que las acusan (así como a los demás miembros del Pleno) de cometer faltas graves al ejercer sus funciones dentro de la entidad y recomienda un juicio político ante el Senado.



“¿Por qué no salir?, porque yo no he cometido ninguna falta grave y no he dejado de trabajar un día, ni un día he dejado de trabajar: porque siguen las auditorías, siguen los auditores trabajando y seguimos enviando información a donde tienen que ponerla en agenda que es la presidencia. Entonces, por eso no voy a renunciar y voy a llegar a donde sea necesario para demostrar que no he cometido faltas”, puntualizó la secretaria del órgano auditor entrevistada ayer en el programa El Sol de la Mañana.



De su lado, Elsa Catano explicó que no renunciará porque entiende que “la sensatez” no debe permitir que ocurra un juicio político en la Cámara Alta, “porque no hemos cometido ningún tipo de falta equivalente a una sanción de esa naturaleza, que solo busca dañar profesionales íntegros, eficientes, por perder de vista buscar el origen del problema”.



Asimismo, Tomasina de Mckenzie dijo que esas faltas graves de la que se les acusan “no obedecen a la verdad y la vamos a estar desmontando”. Advirtió que estarán “escalando en todos los niveles que sea necesario”.



Secretaria del órgano responde a acusación del senador Yván Lorenzo



Sobre la acusación que hizo el vocero de los senadores peledeístas, Yván Lorenzo, de una supuesta reunión entre los miembros de la Cámara de Cuentas y el senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo), para -según él- proponer a Mario Fernández como nuevo presidente del órgano de control, Mckenzie precisó que ha sostenido varios encuentros con el legislador perremeísta, pero que éste no le hizo tal proposición.



“En una llamada que me hicieron en una ocasión desde el programa, les comentaba que nos reunimos en varias ocasiones con el senador (Antonio Taveras). En lo que a mí respecta, eso, directamente, de ponerlo (a Mario Fernández) como a ningún otro miembro como presidente, no me lo dijo. Como sabe todo el mundo, en este tema de la Cámara de Cuentas hay muchas preocupaciones, se han hecho muchas reuniones, y vamos a ver qué sale al final de todo esto”, aclaró.



Lorenzo denunció el pasado miércoles “que sectores del Gobierno se reunieron con los miembros de la Cámara de Cuentas en septiembre de 2022. Eilyn Beltrán, asistente del presidente Luis Abinader; Antoliano Peralta, consultor jurídico; Darío Castillo, ministro de Administración Pública; el senador Antonio Taveras, el diputado Rogelio Genao; Jamil Chail del Centro Juan 23, Pancho Álvarez, Fátima Lorenzo y Miriam Díaz de Participación Ciudadana, para tratar de persuadirlos con respecto al plan de auditoría para que no se incluyera la actual gestión y promover a Mario Fernández como presidente de la Cámara de Cuentas”.

Ramón Ceballos apoya un juicio político a Cámara de Cuentas

Mientras se intensifican los disensos en torno a la Cámara de Cuentas, el Partido Revolucionario Moderno unifica su fuerza a lo interno del bloque legislativo, y algunos de sus miembros muestran posiciones que antes objetaban. El diputado oficialista Ramón Ceballos, que había dicho que no votaría por el informe que acusa de faltas graves a los titulares de la entidad auditora, cambió de parecer. Según el congresista, en el documento de 92 páginas hay suficiente información para someter al Pleno del órgano constitucional a un juicio político “y destituirlo”. En referencia a las tres damas de la CC, dijo que es un triunvirato que tiene 11, 13 y 14 imputaciones directas.