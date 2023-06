Pese al llamado indefinido de labores por parte de un grupo de conductores del Metro de Santo Domingo, las operaciones del medio de transporte que mueve cada día cerca de 300 mil personas, se desarrollaron ayer con normalidad y los usuarios del sistema pudieron trasladarse a sus quehaceres cotidianos sin inconvenientes.



Mientras unos cuantos conductores se mantuvieron en las instalaciones del Metro de “brazos caídos”, en referencia al paro de labores, los trenes del sistema de transporte de Santo Domingo rodaron bajo la conducción de personal nuevo que desde hace tiempo se había capacitado.



Al conversar con la prensa sobre la situación, Rafael Antonio Santos, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), que es la institución que administra el referido sistema ferroviario, dijo desconocer las causas reales del paro de labores de los empleados, el cual calificó de “muy alegre” porque asegura que con dicha acción se juega con la estabilidad de un sistema que es considerado de “alta seguridad”.



Se escucharon demandas antes



“No debiera jugarse tampoco con el transporte de más de trescientas mil personas diarias en una ciudad y considero que fue muy alegre el llamado de esos jóvenes, que pudiera tener alguna razón, porque siempre es bueno solicitar mejoras, todos queremos mejoría. La vida es para mejorar, pero de ahí a usted querer jugar con un medio de transporte, de la magnitud del Metro en la ciudad de Santo Domingo, eso es otra cosa. Porque alrededor de 300 mil personas van a su trabajo, o van a su centro de salud, van a sus escuelas y realmente con eso no se juega”, manifestó el funcionario.



Ante la situación, el director de la Opret dijo que los empleados de la institución anteriormente habían hecho siete, de las cuales solo dos no se pudieron cumplir en ese momento. “Fueron siete demandas que ellos hicieron y solamente no se le ha cumplido dos de ellas. Una porque no se puede porque en la administración pública ellos pedían un salario diferente para los horarios nocturnos y eso no está contemplado en la Ley de Servidores Públicos del Estado y la otra, es el pago de un retroactivo, pero como eso se hizo en enero y esta es una institución pública que ejecuta sus acciones con base en un presupuesto, entonces no teníamos presupuesto para eso”, explicó.



Rafael Santos manifestó que pareciera que la motivación de este llamado a paro “no es laboral”, sino de otra índole que prefería no vaticinar.

La Opret está dispuesta a escuchar demandas

El director de la Opret dijo estar abierto a escuchar a los que protestan ante la pregunta de periodistas de si estaba dispuesto a conversar con los operadores que han paralizado sus labores alegando cancelaciones de empleados, carga laboral, además de que reclaman mejoras salariales. “Yo estoy abierto a todo, al público entero, porque yo soy un servidor público. A todo el que venga aquí yo tengo que abrirle la puerta”, sostuvo.