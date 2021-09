La Embajada de la República Dominicana en Jamaica, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro de Exportación e Inversión-Pro-Dominicana-, realizó una exitosa Misión Comercial al país con empresas jamaicanas interesadas en

hacer negocios con la República Dominicana.

La Misión Empresarial, coordinada y presidida por la Embajadora dominicana en Jamaica, Angie Martínez, incluyó la participación de los presidentes y altos representantes de las empresas Derrimon Trading, Cals Manufacturing y the Bussines Red.

La diplomática dominicana, quien presentó formalmente Cartas Credenciales el pasado 7 de mayo, dijo que de esa manera celebraba con mucho orgullo sus cuatro meses como Embajadora en Jamaica "así celebramos nuestro 4to mes como Embajadora dominicana en Jamaica, trayendo nuestra 1era Misión Comercial al país. Nos complace establecer sinergias provechosas entre la industria dominicana y la industria de nuestros hermanos jamaicanos, apoyando con ello el objetivo país de aumentar nuestras exportaciones y la inversión extranjera directa".

Asimismo, argumentó que gracias a nuestra cercanía geográfica con Jamaica estamos llamados a ser socios naturales y grandes aliados "estoy convencida de que las oportunidades son infinitas y el potencial es enorme, así que con la ayuda de Dios serán muchas las misiones comerciales exitosas que promoveremos desde nuestra Embajada. Seguiremos sirviendo de puente y estableciendo sinergias provechosas para ambos países que redunden en el fortalecimiento de ambas economías y el bienestar de ambos pueblos".

La agenda de reuniones fue coordinada por el equipo de ProDominicana, liderado por su Directora Ejecutiva, Biviana Riveiro. Esta actividad incluyó varias rondas de negocios y visitas a las principales industrias y zonas francas del país. Biviana Riveiro le dio la bienvenida a los empresarios, expresando que "acciones estratégicas, como estas rondas de negocios, fomentan los lazos comerciales entre ambos países, conectando productores nacionales y compradores internacionales, impulsando así nuestra oferta de productos exportables".

El Viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la Cancillería dominicana, Embajador Hugo Rivera, recibió la misión empresarial y conversó sobre las oportunidades existentes a nivel de intercambio comercial entre ambos países, dentro de las cuales destacó la amplia gama de empresas productoras del sector de alimentos, químicos y cartón que pueden ser potenciales exportadores con destino a ese país. “Estoy convencido de que nos encontramos en el momento oportuno para fortalecer los lazos comerciales entre nuestras islas, y pueden contar con el MIREX, para todo el apoyo que el sector empresarial de Jamaica necesite para aprovechar las bondades de República Dominicana”. De esta conversación surgieron nuevas áreas de interés para los empresarios, quienes decidieron extender un día más su estadía en el país a los fines de sostener reuniones con otras industrias dominicanas.

La Embajadora Angie Martínez agradeció de manera individual y colectiva a todos los que hicieron posible una misión comercial exitosa y dijo: "el slogan de nuestra embajada es "We make things happen", pero lo cierto es que no podríamos hacer nada realidad sin contar con los aliados indicados en el terreno, por eso gracias a los empresarios por confiar en nuestro país, al equipo de nuestra Embajada, al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la persona del Señor Canciller, Roberto Álvarez, y los viceministros Hugo Rivera y José Julio Gómez, y a Prodominicana, en la persona de su directora ejecutiva Biviana Riveiro y su extraordinario equipo, por su valioso y fundamental apoyo. Es gracias a todos ellos y al gran amor a nuestro país que en la Embajada dominicana en Jamaica: "We Make Things Happen".

Los empresarios expresaron su satisfacción por la agenda desarrollada y agradecieron el apoyo y la dedicación de la Embajadora Martínez para la materialización de encuentros exitosos con empresas dominicanas, permitiendo así un resultado fructífero y la identificación de acciones a futuro, que permitirán estrechar los lazos comerciales con la República Dominicana.